Rakibi Merz’i de takıma aldı

BADEN Württemberg Eyalet Teşkilatı’nın video konferans yöntemiyle düzenlediği etkinliğe katılan CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, koronavirüs salgınından sonra yaşanacak meydan okumaların üstesinden gelebilmek için ekonomi ve mali tecrübelere sahip Friedrich Merz’in doğru bir isim olarak kendilerine yardımcı olacağını söyledi. Birlik Partileri’nin kararlı tutumu ve doğru politikaları sayesinde daha önceki dönemlerde yaşanan krizlerden Almanya’nın güçlenerek çıktığını hatırlatan Laschet, “Doğru kafalar ve doğru konseptlerle bu krizi de yara almadan atlatacağız. Bu takımda Friedrich Merz’in de sağlam bir yeri var. Biz ancak takım olarak kazanırız” dedi.

‘BAŞKA BİR CUMHURİYET OLUR’

Kamuoyu yoklamalarında gözlenen oy kaybına da değinen Laschet, “Bizim Yeşiller gibi olduğumuz hissi vermemeye dikkat etmeliyiz. Ancak biz CDU olarak kalırsak seçimleri kazanma şansımız olur” dedi. CDU lideri, Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’un CDU/CSU dışında bir hükümet kurabilmek için her yola başvuracağını belirtirken, “İşte o zaman Almanya başka bir cumhuriyet olur” diye konuştu. Armin Laschet, ‘kardeş parti’ CSU’lu bazı politikacıların Yeşiller’e dönük olumlu yaklaşımlarını da eleştirdi. İsim vermeden “Ekoloji hareketinin başını çekiyor” diyerek dolaylı bir biçimde CSU lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i işaret etti. Son günlerde CSU’nun modern, kendisinin ise 80’li yıllardan kalma biri olarak lanse edilmeye çalışıldığına dikkati çeken Laschet, “CSU göç sorununda ve karbondioksit fiyatlarında artış konusunda daha kısa bir süre önce modernliğin çok dışında bir tutum sergiledi. Bu ne çabuk unutuldu” diyerek CSU’lu bazı politikacıların CDU’ya dönük yaklaşımını eleştirdi.