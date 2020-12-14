Rakamlar korkutucu

PAZAR ve pazartesi açıklanan vakalar diğer günlere göre düşük çıkıyor. Bunun nedeni hafta sonu hem az test yapılıyor hem de test merkezlerinden bilgi akışı sağlıklı olarak gerçekleşmiyor. Şubat ayında ilk vakanın tespit edildiği Almanya’da bugüne kadarki toplam vaka sayısı ise pazartesi itibariyle 1 milyon 337 bin 78’e yükseldi.

Salgın kaynaklı son 24 saat içinde 188 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 21 bin 975 oldu. Salgına yakalanıp iyileşenlerin sayısı 984 bin 201, aktif hasta sayısı ise 330 bin 902 olarak açıklandı. Yoğun bakım istasyonlarında tedavileri süren hasta sayısı da 4 bin 496 olarak duyuruldu. Almanya’da şimdi kadar 30 milyon 494 bin 36 kişiye korona testi yapıldı.