Rakamı yükseltti: ‘Çocuk başına 600 Euro olsun’
Koronavirüs krizi nedeniyle düşen satın alma gücünü artırmak için ailelere çocuk yardımı tartışmasına, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da katıldı.
PARTİSİ SPD’nin çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro yardım ödenmesi talebini az bulan Stephan Weil, alım gücünü artırmak için 600 Euro çocuk yardımı ödenmesini önerdi. Dayanışma Vergisi’nin bu yıl kaldırılmasının teknik olarak zor göründüğünü belirten Weil, alım gücünü artırmak için başka yollar denenmesi gerektiğini, çocuk başına 600 Euro aile bonosunun ‘önemli bir katkı’ olacağını vurguladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle