Rakamı yükseltti: ‘Çocuk başına 600 Euro olsun’

PARTİSİ SPD’nin çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro yardım ödenmesi talebini az bulan Stephan Weil, alım gücünü artırmak için 600 Euro çocuk yardımı ödenmesini önerdi. Dayanışma Vergisi’nin bu yıl kaldırılmasının teknik olarak zor göründüğünü belirten Weil, alım gücünü artırmak için başka yollar denenmesi gerektiğini, çocuk başına 600 Euro aile bonosunun ‘önemli bir katkı’ olacağını vurguladı.