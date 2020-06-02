MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriRakamı yükseltti: ‘Çocuk başına 600 Euro olsun’
GeriAvrupa Rakamı yükseltti: ‘Çocuk başına 600 Euro olsun’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.06.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Rakamı yükseltti: ‘Çocuk başına 600 Euro olsun’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rakamı yükseltti: ‘Çocuk başına 600 Euro olsun’
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs krizi nedeniyle düşen satın alma gücünü artırmak için ailelere çocuk yardımı tartışmasına, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da katıldı.

PARTİSİ SPD’nin çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro yardım ödenmesi talebini az bulan Stephan Weil, alım gücünü artırmak için 600 Euro çocuk yardımı ödenmesini önerdi. Dayanışma Vergisi’nin bu yıl kaldırılmasının teknik olarak zor göründüğünü belirten Weil, alım gücünü artırmak için başka yollar denenmesi gerektiğini, çocuk başına 600 Euro aile bonosunun ‘önemli bir katkı’ olacağını vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle