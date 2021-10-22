Rahibe hakkında cinsel istismar suçlaması

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SAVCILIK, Speyer kentinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle bir rahibe hakkında soruşturma yürütüyor. Cinsel istismar olayının yaklaşık 25 yıl önce meydana geldiği iddia ediliyor. Soruşturma, bugün 36 yaşında olan mağdurun, bir mektubu üzerine başlatıldı. Suçlamaya göre rahibenin 1994-1997 yıllar arasına Speyer Çocuk Yurdu’nda kalan 9 yasındaki mağdura ayda en az bir kez cinsel istismar uyguladığı belirtiliyor.

Mağdur olduğu iddia edilen kişi, Speyer piskoposluğuna yazdığı mektupta yaşadıklarını anlattı. Mektubun adresi olan Speyer piskoposluğu ise mektubu ilkbaharda savcılığa iletti. Ancak ilk olarak, iddia edilen olayların zaman aşımına uğrayıp uğramadığı kontrol edildi. Olayla ilgili Bild’e açıklama yapan savcılık sözcüsü, ön soruşturmanın bu ay başlatıldığını söyledi. Ancak iddiayı güçlendirecek verilerin zayıf olduğu belirtildi. Suçlamalarla ilgili iddia sahibinin polis sorgusundan daha fazla ayrıntı alınması hedefleniyor. Savcılık, mahremiyetin korunması nedeniyle rahibenin tam yaşını vermezken, “70 yaşın altında” olduğunu açıkladı. Speyer piskoposluğu 1960 ve 70’li yıllardaki çocuk yurdunda yaşanan istismar olaylarını kabul etmişti.