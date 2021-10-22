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HABERLERAvrupa Haberleri

Rahibe hakkında cinsel istismar suçlaması

#Almanya#Rahibe#Avrupadan Haberler
Rahibe hakkında cinsel istismar suçlaması

Almanya’da geçen yıllarda Katolik dünyasını sarsan çocuklara yönelik tecavüze kadar varan cinsel taciz ve istismar konuları uzun süre tartışılmıştı. Geçmiş dönemde rahiplerin erkek çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını sümen altı ettiği suçlamalar Katolik kilisesini zor durumda bırakmıştı. Şimdi de bir rahibenin erkek çocuğa cinsel taciz iddiaları gündeme geldi.

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SAVCILIK, Speyer kentinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle bir rahibe hakkında soruşturma yürütüyor. Cinsel istismar olayının yaklaşık 25 yıl önce meydana geldiği iddia ediliyor. Soruşturma, bugün 36 yaşında olan mağdurun, bir mektubu üzerine başlatıldı. Suçlamaya göre rahibenin 1994-1997 yıllar arasına Speyer Çocuk Yurdu’nda kalan 9 yasındaki mağdura ayda en az bir kez cinsel istismar uyguladığı belirtiliyor.
Mağdur olduğu iddia edilen kişi, Speyer piskoposluğuna yazdığı mektupta yaşadıklarını anlattı. Mektubun adresi olan Speyer piskoposluğu ise mektubu ilkbaharda savcılığa iletti. Ancak ilk olarak, iddia edilen olayların zaman aşımına uğrayıp uğramadığı kontrol edildi. Olayla ilgili Bild’e açıklama yapan savcılık sözcüsü, ön soruşturmanın bu ay başlatıldığını söyledi. Ancak iddiayı güçlendirecek verilerin zayıf olduğu belirtildi. Suçlamalarla ilgili iddia sahibinin polis sorgusundan daha fazla ayrıntı alınması hedefleniyor. Savcılık, mahremiyetin korunması nedeniyle rahibenin tam yaşını vermezken, “70 yaşın altında” olduğunu açıkladı. Speyer piskoposluğu 1960 ve 70’li yıllardaki çocuk yurdunda yaşanan istismar olaylarını kabul etmişti.

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#Almanya#Rahibe#Avrupadan Haberler

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