Rafet El Roman saç ektirdi

İSTANBUL’da saç ektirdiğini doğrulayan Rafet El Roman, “Bazen insanlar birden fazla saç ekimine ihtiyaç duyarlar. Ben de uzun süre düşündükten sonra böyle bir karar aldım” dedi. Ünlü şarkıcının doktoru Abdulaziz Balwi ise, “Saç ekimi karmaşık olmayan bir işlemdir. İyileşme süreci yaklaşık 9 ila 12 ay kadar sürer. Bu süreden sonra saç tekrardan eski güçlülüğünü geri kazanır. Rafet Bey güzel saçlarına kavuşup süper bestelerini yapabilir” diye konuştu.