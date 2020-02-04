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BERLİN
Haber Giriş: 04.02.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Rafet El Roman saç ektirdi

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Rafet El Roman saç ektirdi

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman saç ektirdi. Saç ekimini Türkiye’de yaptıran şarkıcı, bakımını ise Almanya’da sürdürüyor.

İSTANBUL’da saç ektirdiğini doğrulayan Rafet El Roman, “Bazen insanlar birden fazla saç ekimine ihtiyaç duyarlar. Ben de uzun süre düşündükten sonra böyle bir karar aldım” dedi. Ünlü şarkıcının doktoru Abdulaziz Balwi ise, “Saç ekimi karmaşık olmayan bir işlemdir. İyileşme süreci yaklaşık 9 ila 12 ay kadar sürer. Bu süreden sonra saç tekrardan eski güçlülüğünü geri kazanır. Rafet Bey güzel saçlarına kavuşup süper bestelerini yapabilir” diye konuştu.

Rafet El Roman saç ektirdi

Rafet El Roman saç ektirdi

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