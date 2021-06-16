Radyo ve TV’ler için 20 milyar euro vergi toplandı

2020’de toplanan vergi miktarının bir önceki yıla göre 40 milyon euro daha fazla olduğu belirtildi. Buna göre 2020 yılında her vatandaş ortalama yıllık 96 euro vergi ödedi. Vergilerden, yaklaşık 23 bin çalışanı bulunan ARD’ye 5.71 milyar euro, 3 bin 500 çalışanı bulunan ZDF’e 2 milyar euro ve 1400 çalışanı bulunan Deutschlandradio’ya da 231.9 milyon euro ayrıldı. Ayda hane başına 17.50 euro vergi ödeniyor. Almanya’da radyo televizyon vergisi ödemek mecburi. Ancak son yıllarda radyo ve televizyon vericisi ödemek istemeyenlerin sayısı da giderek artıyor. Radyo ve televizyon vergisini protesto ederek ısrarla vergi ödemeyen 53 yasındaki teknik çizer Georg Thiel, hapis cezasına çarptırılmıştı.