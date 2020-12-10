Querdenker şiddete mi hazırlanıyor?

ALMANYA’da koronavirüs önlemlerine karşı hareket eden ‘Querdenker 711’ (Aykırı Düşünenler) bu yılın nisan ayında Stuttgart kentinde ortaya çıktı. 711 rakamını Stuttgart’ın telefon kodundan alan hareket, ilk olarak Stuttgart’ta 50 kişiyle korona önlemlerine karşı gösteri yaptı. Ağustos ayı sonunda Berlin’de 40 bin kişiye ulaştı. Kendisini girişim olarak niteleyen ‘Aykırı Düşünenler’ hareketinin şimdi tüm eyaletlerde kolları var ve korona önlemlerine karşı gösterilerin çoğunluğunu Almanya’da bu hareket düzenliyor. Korona önlemlerinin temel hak ve özgürlükleri kısıtladığını, koronavirüsün bir yalan olduğunu savunan hareketin gösterilerine aşırı sağ grup, örgüt ve partiler de katılıyor. Konuşmacıları, komplo teorisi ideolojisini savunanlar. Son olarak Berlin’deki gösteride bir grup gösterici polis barikatlarını aşarak ellerinde eski imparatorluk bayraklarıyla Federal Meclis’i işgal etmek istedi. Hareketin sözcüsü Stephan Bergmann, pazar günü Alman Anayasası’nı ‘işgal anayasası’ olarak niteledi ve yerine yeni bir anayasa getirmek istediklerini söyledi. Bu söylemi aşırı sağcı ‘İmparatorluk Vatandaşları’ da kullanıyor.





ŞİDDET EĞİLİMİ ARTIYOR

Baden Württemberg eyaleti çarşamba günü Querdenker 711 hareketinin istihbarat tarafından izlenmesi kararı aldı. Şimdi de Köln’deki Alman iç istihbarat teşkilatı uyardı. Funke Medya grubuna hareket hakkında bir değerlendirme yapan iç istihbarat teşkilatı, şiddet eğiliminin giderek arttığı uyarısında bulundu. Özellikle hareketin düzenlediği gösterilere aşırı sağ örgüt ve partilerin de katılım çağrısı yaptığına işaret eden iç istihbarat, büyük gösterilerde ‘yüksek bir patlama potansiyeli’ bulunduğuna dikkati çekti. Hareketin henüz bir karakter yapıya ulaşmadığı belirtilen değerlendirmede, gösterilerde emniyet güçleri ve gazetecilere yönelik saldırıların artması hareket içindeki şiddet eğilimine örnek gösterildi.