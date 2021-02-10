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Avrupa
Murat TOSUN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:34 | Son Güncelleme:

Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı

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Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı
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Almanya’da yapılan bir araştırma ‘Querdenken’ (Aykırı Düşünenler) adlı korona önlemleri karşıtlarının geçen yıl kasım ayında yaptıkları gösterilerin, virüsün daha çok yayılmasına sebep olduğunu ortaya koydu.

Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı
ARAŞTIRMAYI Berlin Humboldt Üniversitesi ile Mannheim merkezli ZEW Enstitüsü birlikte gerçekleştirdi. Araştırmada kasım ayında kalabalık katılımla gerçekleştirilen iki ayrı Querdenken gösterileri analiz edildi. İlk olarak 7 Kasım’da Leipzig’de ardından 18 Kasım’da Berlin’de yapılan korona kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriler ve sonrasındaki korona vaka sayısındaki artış değerlendirildi. Araştırmada aralık sonuna kadar olan veriler analiz edilerek 7 günlük korona artışları ele alındı.
Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı
Araştırmaya göre her iki kentteki gösteriye farklı şehirlerden katılımlar tren ve otobüs seyahat verileri doğrultusunda incelendi. Araştırmada, gösterilerden sonra 7 günlük korona verilerinin yüzde 40 artış gösterdiği belirlendi. Raporda, “Kasım ayındaki Querdenken gösterileri gerçekleşmeseydi Noel zamanındaki 16 ile 21 bin arasındaki korona vaka sayısı görülmezdi” denildi.
Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı

Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı

Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı

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