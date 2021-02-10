Querdenken yüzünden yüzde 40 arttı

ARAŞTIRMAYI Berlin Humboldt Üniversitesi ile Mannheim merkezli ZEW Enstitüsü birlikte gerçekleştirdi. Araştırmada kasım ayında kalabalık katılımla gerçekleştirilen iki ayrı Querdenken gösterileri analiz edildi. İlk olarak 7 Kasım’da Leipzig’de ardından 18 Kasım’da Berlin’de yapılan korona kısıtlamalarına karşı düzenlenen gösteriler ve sonrasındaki korona vaka sayısındaki artış değerlendirildi. Araştırmada aralık sonuna kadar olan veriler analiz edilerek 7 günlük korona artışları ele alındı. Araştırmaya göre her iki kentteki gösteriye farklı şehirlerden katılımlar tren ve otobüs seyahat verileri doğrultusunda incelendi. Araştırmada, gösterilerden sonra 7 günlük korona verilerinin yüzde 40 artış gösterdiği belirlendi. Raporda, “Kasım ayındaki Querdenken gösterileri gerçekleşmeseydi Noel zamanındaki 16 ile 21 bin arasındaki korona vaka sayısı görülmezdi” denildi.



