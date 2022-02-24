Putin’i karnaval kostümleriyle protesto ettiler

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Alanda açılan dev Ukrayna bayrağıyla yüzlerce kişi çember oluşturdu. Köln Neumarkt Meydanı’nda toplanan göstericiler Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıdıkları dövizlerle protesto etti. Çoğunluğu Almanlardan oluşan göstericiler, “Ukrayna 8 yıldır hepimiz için savaşıyor”, “Katil Putin” sloganları attı. Göstericiler hep birlikte Ukrayna ulusal marşını okuyup şarkılar söyledi. Ukraynalı göstericilerin bazılarının askeri bazılarının ise yerel kıyafetle alana geldiği gözlendi. Protestonun önümüzdeki günlerde de devam edeceği kalabalığa duyuruldu. Göstericiler Almanca, Rusça ve İngilizce taşıdıkları dövizlerde, ‘Ukrayna ile dayanışma’, ‘Putin Dur’, ‘Suçlu Putin’, ‘Putin evine dön’, ‘Ukrayna’ya baskıya hayır’ gibi dövizler taşıdı. Yapılan protestonun ardından göstericiler olaysız dağıldı.

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