‘Putin’i durdurmak mümkün değil’

ABD’nin Rusya’dan petrol ihracatını durdurma kararı üzerine Almanya’da da benzer tartışmalar devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock buna sıcak bakmadığını söyledi. Baerbock, Bild’e verdiği demecinde, “Bu savaşı durdurmak için tüm imkânlarımızı kullanmalıyız. Ama her türlü insani sınırları aşan bu Devlet Başkanı’nı (Putin’i) şu anda durdurmak mümkün değil. Yaptırımlarla ilgili olarak her zaman ‘Daha ne kadar dayanabiliriz?’ sorusunu sormak gerekir. Şayet Almanya’ya Rusya’dan petrol ithalini durdurursa, önümüzdeki günlerde hareket edemeyecek hale geliriz” dedi. Vladimir Putin’in ne pahasına olursa olsun başka bir ülkeyi yok etmek istediğine işaret eden Annalena Baerbock, “Biz bunu engellemek için gerekli sorumluluk bilincinde tüm imkânlarımızla mücadele ediyoruz. Ancak kaloriferleri kapatmak savaşı durdurmaz. Herkesin kaloriferi kapatması ve sığınmacıya sahip çıkması ile her şey iyi olmaz. Her şey iyi olmayacaktır da” diye konuştu.

‘NÜKLEER SALDIRI RUSYA’YI DA VURUR’

Dışişleri Bakanı Baerbock, nükleer saldırıyla ilgili olarak da “Bu ateşle oynamak demektir. Buna asla girişilmemelidir. Ukrayna, Rusya’nın kapı komşusudur. Nükleer santrale girişilecek bir saldırı Rusya’yı da vurur” dedi. Rusya’ya dönük bir dizi yeni yaptırımlar planlandığını da belirten Baerbock, “Ama bu yaptırımlar yalnız Almanya ve Avrupa Birliği (AB) tarafından değil, dünya genelinde bu savaşa karşı olan 141 ülkeyle birlikte uygulanmalı” dedi. Birleşmiş Milletler’deki (BM) oylamada Çin’in Rusya ile birlikte hareket etmeyip çekimser oy kullandığını hatırlatırken, “Bu da Çin’in, Rusya Devlet Başkanı’nı tam olarak desteklemediğini göstermektedir” değerlendirilmesinde bulundu.