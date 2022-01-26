Putin’e açık tehdit

Haberin Devamı

8 Aralık’ta göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretini Paris’e yapan Olaf Scholz, dün Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'u ağırladı. Macron-Scholz görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bine yakın asker konuşlandırması ve bölgedeki gerginlik de gündeme geldi. Kısa bir açıklama yapan Almanya Başbakanı Scholz, bölgedeki gerginliğin tehlikeli ve tedirgin edici düzeyde olduğuna dikkati çekti. Moskova’ya gerginliğin giderilmesi için ılımlı bir tutum sergileme çağrısında bulunan Scholz, aksi takdirde askeri saldırganlığın ağır sonuçları olacağı tehdidinde bulundu. Emmanuel Macron da bu konuda hem Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin hem de NATO müttefiklerinin hemfikir olduğu görüşünü vurguladı. Macron-Scholz görüşmesinde iklim korunmasındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak sanayinin modernleştirilmesi de ele alındı. Aynı zamanda AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Fransa ile G7 Zirvesi Dönem Başkanı Almanya’nın birlikte hareket etmesinde tam bir görüş birliği içinde olunduğu vurgulandı.