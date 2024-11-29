Putin’den Merkel’e: ‘Angela, üzgünüm. Seni rahatsız etmek istememiştim’

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2007 yılında Soçi’de gerçekleşen toplantıda, Putin siyah Labrador köpeği ‘Koni’yi görüşme odasına getirmiş ve bu durum Merkel’i oldukça tedirgin etmişti. O dönemde çekilen bir fotoğrafta, köpeğin odanın ortasında durduğu ve Merkel’in endişeli bir ifade takındığı görülüyordu. Merkel, anılarında bu durumu Putin’in güç gösterisi yapma girişimi olarak yorumladığını yazdı. Eski başbakanın çarşamba günü yayımlanan anılarında yer verdiği bu olay, Merkel için “son derece rahatsız edici” bir anı olarak tanımlandı.

‘BİLSEYDİM ASLA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDIM!’

T-Online haber sitesinde yer alan habere göre konuyla ilgili konuşan Putin, Merkel’in köpek fobisi olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Eğer bunu bilseydim asla böyle bir şey yapmazdım” dedi. Putin, konuya dair açıklamasında niyetinin Merkel’i üzmek olmadığını, aksine “rahat ve dostane bir atmosfer” yaratmak istediğini belirtti ve Merkel’e hitap ederek, “Angela, üzgünüm. Seni rahatsız etmek istememiştim” dedi. Merkel’in ekibinin o dönemde Putin’den köpeğini toplantıya getirmemesi için özel bir talepte bulunduğu, ancak bu isteğin dikkate alınmadığı biliniyor. Olaydan bir yıl önce Putin, Merkel’e bir peluş köpek hediye etmişti. Merkel anılarında, Putin’in bu hediyeyi verirken “Bu köpek ısırmaz” diyerek espri yaptığını yazdı.