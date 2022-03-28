‘Putin yalnızlaştı, birliğimiz güçlendi’

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rus birliklerinin Ukrayna’yı derhal terk etmesini istediler. Scholz ve Adersson Berlin’de yaptıkları görüşmeden sonra ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yaptırımlar konusunda birlik içinde kararlı bir tutum sergilediklerini vurguladılar.
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BAŞBAKAN Scholz, “Biz bu savaş durumuna alışamayız, alışmak da istemiyorumz” derken, AB’nin savunma, ekonomik ve insani yardım olarak Ukrayna’nın yanında olduğunu yineledi. Şu ana kadar Almanya’ya 300 binin üzerinde sığınmacı geldiğini belirten Scholz, “İnsanlarımız Ukraynalı sığınmacılarına kalplerini, konutlarını, evlerini açtılar. Tam bir dayanışma sergilediler” dedi. Başbakan Scholz, başta Polonya olmak üzere komşu ülkelerin de Ukraynalı sığınmacılara kucak açtıklarını hatırlatırken, AB’nin sığınmacıları paylaşma konusunda tam bir dayanışma sergilediğini de söyledi. Scholz ayrıca Avrupa’nın Rus gazı, petrolü ve maden kömüründen bağımsız hale gelmesi için zaman kaybetmeden gereken önlemlerin alınması için harekete geçtiklerini de vurguladı.
‘BU SAVAŞ KABUL EDİLEMEZ’ İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, Rusya’nın sürdürdüğü bu savaşı kabullenmenin mümkün olmadığını söyledi. Çocuk, kadın, erkek demeden sivillerin öldürülmesinin, yerleşim birimlerinin bombalanmasını AB’nin sineye çekmeyeceğini belirten Andersson, bu alanda sergilenen dayanışmanın kararlı bir biçimde sürdürüleceğini de vurguladı. “Putin AB’nin böyle bir dayanışma sergilemesini beklemiyordu, ama yanıldı” diyen İsveç Başbakanı, “Putin yalnızlaştı, biz ise birlikteliğimizi güçlendirdik. Daha güvenli bir Avrupa yaratmak için el ele vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.