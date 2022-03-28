‘Putin yalnızlaştı, birliğimiz güçlendi’

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BAŞBAKAN Scholz, “Biz bu savaş durumuna alışamayız, alışmak da istemiyorumz” derken, AB’nin savunma, ekonomik ve insani yardım olarak Ukrayna’nın yanında olduğunu yineledi. Şu ana kadar Almanya’ya 300 binin üzerinde sığınmacı geldiğini belirten Scholz, “İnsanlarımız Ukraynalı sığınmacılarına kalplerini, konutlarını, evlerini açtılar. Tam bir dayanışma sergilediler” dedi. Başbakan Scholz, başta Polonya olmak üzere komşu ülkelerin de Ukraynalı sığınmacılara kucak açtıklarını hatırlatırken, AB’nin sığınmacıları paylaşma konusunda tam bir dayanışma sergilediğini de söyledi. Scholz ayrıca Avrupa’nın Rus gazı, petrolü ve maden kömüründen bağımsız hale gelmesi için zaman kaybetmeden gereken önlemlerin alınması için harekete geçtiklerini de vurguladı.