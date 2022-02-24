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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Hukuk kuralları ayaklar altında’

#ALMANYA#Annalena Baerbock#UKRAYNA
‘Hukuk kuralları ayaklar altında’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına tüm dünyanın karşı çıkması gerektiğini söyledi. Bugün erken saatlerde basına açıklamalarda bulunan Baerbock, şöyle konuştu:

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“BUGÜN başka bir dünyada uyandık. Haftalardır, aylardır sürdürdüğü yalanlardan sonra Putin dün akşam saldırı kararı vermiştir. Askeri operasyonla Rusya uluslararası hukuk kurallarını ayaklar altına almıştır. Biz sorunun diplomatik yollardan çözülmesi için gereken her türlü çabayı gösterdik. Ama Rusya bizim önerilerimize yanıt vermedi. Ukraynalılar böyle bir kan dökülmesini hak etmediler. Bu savaş, Ukraynalıların demokrasi, özgürlük ve barış içinde yaşama hayallerini sarsmıştır. Ama Rusa Devlet Başkanı Putin, bu insanların hayallerini, rüyalarını asla yok edemeyecektir. Rusya’da da birçok insanın Putin’in bu tutumunun doğru olmadığını düşünenler olduğundan eminim. Bugün sarsıntı içindeyiz, ama çaresiz değiliz. Biz, müttefiklerimiz ve Ukrayna’daki dostlarımızla atacağımız her adımı birlikte değerlendireceğiz. Bugün NATO, G7 ve AB’de gelişmeleri değerlendireceğiz. Rusya’ya uygulanacak katı yaptırımları belirleyeceğiz. Hiçbir ülkenin, güçlü komşusu başka türlü istiyor diye egemenliğine müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Tüm dünyanın bu hırçınlığa ve bu saldırılara karşı çıkmasını istiyoruz” dedi.
Ukrayna’daki Alman vatandaşlarının zaman kaybetmeden ülkeyi terk etmelerini isteyen Annalena Baerbock, Kiev’deki Alman Büyükelçiliği’nin başka bir kentte görevine devam edeceğini söyledi.

 

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#ALMANYA#Annalena Baerbock#UKRAYNA

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