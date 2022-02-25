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‘Putin bu savaşı kazanamayacak’

#Luhansk #Avrupa Birliği, NATO G7#Putin
‘Putin bu savaşı kazanamayacak’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, “Putin’in kendi kardeşlerine karşı açtığı savaşı kazanamayacak” dedi.  

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı askeri saldırının ardından dün üçüncü kez açıklama yaptı. Yaşanılan savaşı Rus halkının onaylamadığını Putin’in tek başına aldığı bir karar olduğunu ifade eden Scholz, Ukrayna’ya saldırdıktan sonra daha fazla ülkeyi hedef almaması konusunda Rusya’ya uyarıda bulunarak, “Putin’in kendi kardeşlerine karşı açtığı savaşı kazanamayacak” dedi.

‘PUTİN ZAMANI GERİ ALMAK İSTİYOR’
Scholz, “Putin zamanı geri almak istiyor. Ama Soğuk Savaş dönemine, 1989’a dönüş yok. Başkan Putin Ukrayna’ya saldırarak zamanı geri almak istiyor. Süper güçlerin dünyayı kendi aralarında böldüğü Soğuk Savaş günlerine geri dönüş yok. Ukrayna’nın egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi. Putin’i savaşa karşı uyardıklarını aktaran Scholz, “Ona açıkça söyledim. Bu savaş ciddi bir hatadır. Putin tüm uyarıları ve çabaları görmezden geldi. Bunun tüm sorumluluğunu tek başına üstlendi. Putin bu savaşı kazanamayacak. Ukraynalılar özgürlük ve demokrasi istiyorlar” dedi.

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‘Putin bu savaşı kazanamayacak’

‘SAVAŞ ALMANYA İÇİN İKİ SAAT UÇUŞ MESAFESİNDE’
Savaşın Almanya için iki saat uçuş mesafesinde olduğunu belirten Scholz, “Ukraynalı aileler hava saldırısı sığınaklarında oturuyor. Putin, NATO’nun tüm üyelerini savunma kararlılığını hafife almamalı. Artık mesele bu çatışmanın diğer Avrupa ülkelerine yayılmamasını sağlamak meselesidir” ifadelerini kullanarak, saldırılardan yalnızca Putin’i sorumlu tuttu.

‘BAĞIMSIZ ÜLKEYE YAPILAN BİR SALDIRI’
Scholz, “Yaklaşık 80 yıldır Avrupa’da benzerini görmediğimiz bir savaşın başlangıcına tanık oluyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’ya askeri saldırı başlatma kararı aldı. Bu bağımsız, egemen bir ülkeye yapılan bir saldırıdır. Hiçbir şey ve hiç kimse bunu haklı çıkaramaz” dedi. Scholz, “Bu, Avrupa içindeki sınırları zorla kaydırma, hatta belki de bütün bir ülkeyi dünya haritasından silme girişimidir. Başkan Putin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin temel ilkelerinden ve Avrupa barış kaydıyla olarak ayrıldı” ifadelerini kullandı.

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‘BU SAVAŞ ÇİDDİ BİR HATA OLUR’
Rusya’nın kardeş halkı olan Ukrayna’nın sayısız vatandaşının hayatını tehlikeye attığını aktaran Scholz, “Bu sabah bir telefon görüşmesinde Başkan Zelenskiy’e şunları söyledim, Ukrayna halkı ve onların özgürce seçilmiş hükümeti tam bir dayanışma içerisindeyiz. Ukrayna’nın egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz” dedi. Putin’i Ukrayna’ya karşı bir savaşa karşı defalarca uyardıklarını dile getiren Scholz, “Bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce onunla Kremlin’de birkaç saat kişisel görüşmeler yaptım ve ona açıkça söyledim: Bu savaş ciddi bir hata olur. Rus halkına ve kendi ülkesinin geleceğine de ciddi zararlar verirdi” dedi.

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‘DERHAL BU SAVAŞI DURDURUN’
“Başkan Putin, diplomatik bir çıkış yolu bulmak için tüm uyarıları ve çabaları görmezden geldi” ifadelerini kullanan Scholz, bir kez daha, mümkün olan en güçlü ifadelerle Başkan Putin’e sesleniyorum: Derhal bu savaşı ve operasyonlarını durdurun. Rus birliklerini Ukrayna’dan çekin. Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yasa dışı tanınmasını iptal edin. Avrupa Birliği, NATO ve G7’deki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, bütün bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaştık” dedi. Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasının ardından ilk yaptırımları zaten uyguladıklarını açıklayan Scholz, “Kuzey Akım 2 gaz boru hattının sertifikasyonunu askıya aldık. Bugün Ukrayna’ya yapılan saldırının ışığında, daha derin yaptırımlar uyguluyoruz. Rus ekonomisine çok sert etkileyecektir” dedi.

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#Luhansk #Avrupa Birliği, NATO G7#Putin

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