‘Pusula için kâğıt yok’ açıklaması kızdırdı

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ANA muhalefetin büyük kanadı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Ruth Brand’ın “Gerçekten günümüzde kâğıt ve oy pusulalarını bastıracağımız matbaaları bulmak hiç de kolay değil. Ayrıca yeterli personel de yok” açıklamasına ateş püskürdü: “Çoğunluğu kaybeden Scholz hükümetinin iktidarda kaldığı her gün, Almanya’nın zararına. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Yeteri kadar kâğıt yok’ demesi tam bir skandaldır ve ayıptır. Bu, Almanya’nın şu anda içinde bulunduğu durumun bir göstergesidir. Almanya’da erken seçimle ilgili olarak anayasada somut düzenlemeler var. Almanya gibi bir ülkenin 60 gün içinde seçime gidebilecek bir durumda olması gerekir.”



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CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei

‘GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞMEYELİM’

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei de “Biz haklı olarak yasalara ve hukuka uygun bir şekilde erken seçime gidilmesini istiyoruz. Bu çok doğal bir olgudur. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’na kimselerin oyununa gelmemesini tavsiye ederim. Ayrıca böyle bir durum, Almanya’nın prestijine zar verir. Bu tartışmalarla gülünç hale gelmeyelim” dedi. Frei, Fransa’nın 3 hafta içinde erken seçime gittiğini de hatırlattı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ile Eyalet Seçim Kurulları Başkanlarının pazartesi günü bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacakları da açıklandı.

Öte yandan son yapılan kamuoyu yoklamalarında, Almanların yüzde 65’inin bir an önce erken seçime gidilmesinden yana olduğu, yüzde 33’ünün de Şansölye Scholz’un 15 Ocak’ta güvenoyu isteyip mart ayında seçime gidilmesi yolunu açma planına destek verdiği saptandı.

YETERLİ KÂĞIDIMIZ VAR

Alman Kâğıt Sanayi Birliği ise seçimlerin öne çekilmesi için bir engel görmediklerini açıkladı. Birlik Başkanı Alexander von Reibnitz, Alman devlet televizyonu ZDF’e verdiği demecinde, “Bizim kâğıdımız var. Alman kâğıt sanayi güçlüdür” dedi.



CDU/CSU AÇIK ARA ÖNDE

INSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre bugün seçim olsa, CDU/CSU yüzde 32, sağ popülist AfD yüzde 19, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 10, BSW yüzde 7, FDP yüzde 4, Sol Parti ise yüzde 4 oy alıyor. Bu veriler ışığında, AfD ile de BSW ile de federal düzeyde kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını ilan eden CDU/CSU’ya 2013-2021 yıllarında olduğu gibi yine SPD ile ortaklık etme olasılığı kalıyor.