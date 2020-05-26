Psikiyatri kliniğinden kaçan iki mahkûm aranıyor

GASP ve soygun suçlarından ceza alan mahkûmlardan biri ekim, diğeri de aralık ayından beri ruh sağlıkları bozuk olduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğinde tutuluyordı. Klinikteki iki firari mutfak bıçağıyla önce hasta bakıcıları rehin aldı. Ardından güvenliği tehdit ederek çıkış kapılarını açtırdı. Hasta bakıcıya ait otomobile binen iki firari, izini kaybettirmeyi başardı. Pazartesi gününden beri firari olan iki kişiyi yakalamak için karadan ve havadan arama çalışmaları sürdürülüyor. Gece boyunca aramalara bir helikopter de havadan destek verdi. Polis aramaları Klever çevresinde yoğunlaştırdı.