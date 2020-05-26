MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPsikiyatri kliniğinden kaçan iki mahkûm aranıyor
GeriAvrupa Psikiyatri kliniğinden kaçan iki mahkûm aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Psikiyatri kliniğinden kaçan iki mahkûm aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Psikiyatri kliniğinden kaçan iki mahkûm aranıyor
Abone Olgoogle-news

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’nde yaşları 38 ve 43 olan iki mahkûm psikiyatri kliniğinden kaçtı. Firarileri yakalamak için havadan ve karadan arama başlatıldı.

GASP ve soygun suçlarından ceza alan mahkûmlardan biri ekim, diğeri de aralık ayından beri ruh sağlıkları bozuk olduğu gerekçesiyle psikiyatri kliniğinde tutuluyordı. Klinikteki iki firari mutfak bıçağıyla önce hasta bakıcıları rehin aldı. Ardından güvenliği tehdit ederek çıkış kapılarını açtırdı. Hasta bakıcıya ait otomobile binen iki firari, izini kaybettirmeyi başardı. Pazartesi gününden beri firari olan iki kişiyi yakalamak için karadan ve havadan arama çalışmaları sürdürülüyor. Gece boyunca aramalara bir helikopter de havadan destek verdi. Polis aramaları Klever çevresinde yoğunlaştırdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle