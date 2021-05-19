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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
Haber Giriş: 19.05.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Provokatöre bu kez izin çıkmadı

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Provokatöre bu kez izin çıkmadı

İsveç’in Malmö kentinde, ‘Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatür çizme’ eylemi düzenlemek isteyen Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’a polisin izin vermediği bildirildi.

Provokatöre bu kez izin çıkmadıMALMÖ Emniyet Müdürlüğü’nün internet sayfasından yapılan açıklamada, Paludan’ın, 20 Mayıs Perşembe günü Malmö’nün Rosengard bölgesinde yapacağı etkinliğe izin verilmediği belirtildi. Açıklamada, anayasada herkesin gösteri ve eylem hakkına sahip olduğu bildirilirken, bu gösteriye yüksek güvenlik riski nedeniyle izin verilmediği kaydedildi. İslam karşıtı Paludan ise aşırı sağcıların internet haber sitesi Samnytt’e yaptığı açıklamada, ne olursa olsun Malmö’ye gideceğini ve eylemini gerçekleştireceğini belirtti. Paludan’ın Müslümanların kalabalık yaşadığı Rosengard bölgesinde izinsiz eylem yapacağını duyurması endişelere neden oldu.

 

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