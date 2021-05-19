Provokatöre bu kez izin çıkmadı

MALMÖ Emniyet Müdürlüğü’nün internet sayfasından yapılan açıklamada, Paludan’ın, 20 Mayıs Perşembe günü Malmö’nün Rosengard bölgesinde yapacağı etkinliğe izin verilmediği belirtildi. Açıklamada, anayasada herkesin gösteri ve eylem hakkına sahip olduğu bildirilirken, bu gösteriye yüksek güvenlik riski nedeniyle izin verilmediği kaydedildi. İslam karşıtı Paludan ise aşırı sağcıların internet haber sitesi Samnytt’e yaptığı açıklamada, ne olursa olsun Malmö’ye gideceğini ve eylemini gerçekleştireceğini belirtti. Paludan’ın Müslümanların kalabalık yaşadığı Rosengard bölgesinde izinsiz eylem yapacağını duyurması endişelere neden oldu.