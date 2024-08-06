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‘Provokasyona gelmeyin’

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#ALMANYA#PROVAKOSYON#Aşırı Sağ
‘Provokasyona gelmeyin’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 13:24

İngiltere Türk Federasyonu (BTA) Başkanı Murat Şükrü Acar, ülkede bir haftadır devam eden aşırı sağcı gösteri ve saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Acar, yaşanan endişe verici olayların derin üzüntüye sebep olduğunu belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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“SOUTHPORT’ta gerçekleşen trajik olaylar ve ardından başlayan aşırı sağcı şiddet eylemleri, toplumumuzda huzursuzluk ve güvensizlik yaratmaktadır. Bu zor zamanlarda, birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamalıyız. Başbakan Keir Starmer ve hükümet yetkilileri, bu tür şiddet olaylarının önüne geçmek ve toplum düzenini sağlamak için ciddi adımlar atmaktadır. Polis güçleri, ülke genelinde güvenliği artırmak ve olası yeni eylemleri önlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak bu çabaların yanı sıra bizlere de önemli görevler düşmektedir. Toplumumuzun her bireyi, bu tür provokasyonlara karşı sağduyulu olmalı ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Unutmayalım ki, birlikte hareket ettiğimiz sürece bu tür tehditlerin üstesinden gelmemiz daha kolay olacaktır.”

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‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’
“Özellikle gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı dikkatli olmalarını sağlamak, bu dönemde atabileceğimiz en önemli adımlardan biridir. Toplumsal barışımızı ve huzurumuzu korumak adına provokasyonlara kapılmadan, birlik içinde hareket etmeliyiz. İngiltere’de yaşayan tüm Türk toplumunu sağduyu ve hoşgörü ile hareket etmeye davet ediyorum. Hep birlikte, barış ve güven içinde yaşayabileceğimiz bir toplum için çalışacağımızdan hiç şüphem yok. Birlikte güçlü, birlikte daha güvendeyiz.”

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#ALMANYA#PROVAKOSYON#Aşırı Sağ

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