Provokasyona gelmeyin!

SAĞLIK İdaresi halen temas zincirini tespite çalışıyor. Daha yeni açılan okullar bir haftalığına yeniden kapatıldı. Takım spor faaliyetleri iki haftalığına yasaklandı. Kent ve civarında 230 civarında insan karantinaya alındı. Şimdi bloklarda oturan 700 civarında sakin testten geçirilecek.

KENT DİKEN ÜSTÜNDE

Olayın ortaya çıkmasından beri kent diken üstünde. Ortam çok gergin. Televizyon ekipleri, basın mensupları blok evlerin olduğu İduna Merkezi’ni abluka altına aldı. Binada oturanların bazıları bir televizyon ekibine patates ve başka eşyalar attı. Öğretmenler, veliler, öğrenciler okulları yeniden kapandığı için öfkeli. Kent sakinleri öfkeli, çünkü kentte son bir hafta içinde koronavirüs bulaşan hasta sayısı 100 bin kişide 21.6’ya ulaştı. Vakaların çok daha artması bekleniyor. Blok evlerde oturanlar öfkeli, çünkü hem kendilerine bulaşmış olabileceğinden korkuyorlar hem test stresi altındalar.

YABANCI VE İSLAM DÜŞMANLIĞI

Olay İslam ve göçmenlere karşı önyargıları, düşmanlığı körüklemiş bulunuyor. İki Müslüman ailenin sorumsuzluğu tüm Müslümanlara ve yabancılara mal edilmeye çalışılıyor. Sosyal medyada günün konusu bu. Özellikle aşırı sağ ve yabancı düşmanları bu olayı kullanmaya, yabancılara ve Müslümanlara karşı nefret ve kin yaymaya çalışıyor. Sosyla medyada “ABD ile aramızdaki fark silah ruhsatı” diye yorumlar yapılıyor. Kalabalık bir siyahi grubun polisle tartışmasını Göttingen’de oluyormuş gibi göstermeye çalışan sahte görüntüler, kurşun resimleri... Sosyal medyada bu tartışmaların tehlikeli bir boyut alması üzerine Göttingen polisi bile Twitter hesabında kendini, internet görgü kurallarını ihlal etmeyin diye uyarmak zorunda hissetti.

AYRIMCILIK YAPMAYIN

Almanya’da daha bir hafta önce Leer kentinde korona kurallarına uymayan bir restoran virüsü 39 kişiye bulaştırdı. Bremerhaven ve Cuxhaven’de kilise ayininde kurallar ihlal edildiği için 58 kişiye virüs bulaştı. Sadece Bremerhaven’de bu vakalarla bağlantılı olarak 251 kişi karantinaya alındı. Ama kimse bu olaylardan dolayı Hristiyanları ya da Almanları sorumlu tutmadı. Korona kurallarını protesto eden aşırı sağ gruplar tüm Almanya’daki gösterilerde kurallara karşı meydan okudu. Berlin’de iki ayrı gösteride kamu televizyonu ARD ve ZDF ekibi saldırıya uğradı. Kimse bu saldırılardan dolayı tüm göstericileri de sorumlu tutmadı.

Olaylara farklı açıdan bakmak lazım. Bir kişinin ya da grubun yanlış davranışı bir topluma ya da dine mal edilemez. Bu nedenle tuzağa düşmemek gerekiyor.

Kaldı ki, daha korona kuralları alınmadan önce, salgının yayılmasını karşı camiler çok daha önce davranıp kendi kendini kapattı. Bazı kiliseler ibadete açılmak için hükümete baskı yaparken, davalar açarken, camiler sağduyulu davranarak, salgının zayıflamasını bekledi ve kiliselerden sonra kapılarını yeniden ibadete açtı. Camiler, dernekler riskli yaşlı insanlar için yardım kampanyası başlattı. Gençler seferber olup onlar için alışveriş yaptı. Kapısı çalınan yaşlı Almanlar karşılarında Türk gençlerini görünce gözleri dolup “yıllarca sizi yanlış tanımışız. Sizi hiç böyle bilmiyorduk. Özür diliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı mesajında koronavirüs nedeniyle ibadet yerlerine uygulanan kısıtlamalara uyarak, salgının yayılmamasına katkıda bulundukları için Müslümanlara teşekkür etti.

BİZE DE DERS OLSUN

Almanların büyük çoğunluğu elbette olaylara farklı açıdan bakmayı biliyor. Ama yabancı ve Müslüman karşıtları bu olayı kendi siyasi emelleri için kullanmak istiyor. Bu olay bize de ders olmalı. Kendisini bilmeyen iki Müslüman ailenin sorumsuzca davranışı bakın nelere mal oluyor. Bu yüzden Müslümanlara ve göçmen kökenlilere daha fazla sorumluluk düşüyor. Çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bir Alman’ın hatasından tüm Almanlar sorumlu tutulmuyor. Ama bir Müslüman ya da göçmen kökenlinin hatasında tüm Müslümanlar ve göçmenler hedef gösterilebiliyor.