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Avrupa
Haber Giriş: 07.02.2021 - 18:55 | Son Güncelleme:

Protokole dil çıkardı, ortalık karıştı

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Protokole dil çıkardı, ortalık karıştı
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Elazığspor’un sahasında Karabükspor’a 2-0 yenildiği maçın son dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan Karabüksporlu futbolcunun protokol tribününe dil çıkarmasının ardından ortalık bir anda karıştı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan ve Karabükspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona eren maçın 90+7. dakikasında saha içi karıştı.

Elazığspor’a konuk olan Karabükspor'un, 90+6. dakikada farkı 2'ya çıkardığı golün ardından kırmızı kart gören 37 numaralı Ömer Faruk Yaylacı, soyunma odasına doğru giderken protokol tribününe doğru dil çıkardı.

Protokole dil çıkardı, ortalık karıştı
Sinirleri geren bu hadisenin ardından saha içi bir anda karıştı. Emniyet güçleri saha içine girerek oluşan arbedeyi yatıştırmaya çalışırken, gösterilen kırmızı kartların ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Maç sonu da geniş güvenlik önlemleri altında Karabüksporlu futbolcular ve müsabaka hakemleri soyunma odasına gecikmeli gitti.

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