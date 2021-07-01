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Avrupa
AA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

‘Protesto hakkı’nın kısıtlanmasını protesto ettiler!

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‘Protesto hakkı’nın kısıtlanmasını protesto ettiler!

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisinde görüşülecek olan ‘toplanma ve gösteri’ yasa tasarısı, eyaletin başkenti Düsseldorf’ta protesto edildi.

KRV Eyalet Meclisi önünde toplanan protestocular, yeni yasa tasarısının gösteri ve eylemlere ciddi kısıtlamalar getireceğini ileri sürdü. Protestocular, yeni yasa tasarısının toplanma ve gösteri özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlayacağını savundu. Muhalefette olan Sosyal Demokrat Partisi (SPD) eyalet milletvekili Volkan Baran, yasa tasarısında bazı muğlak noktalar olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

‘Protesto hakkı’nın kısıtlanmasını protesto ettiler
POLIS GAZETECİLERİ DARP ETMİŞTİ
26 Haziran’da Düsseldorf’ta yasa tasarısını eleştirmek için düzenlenen protesto gösterisinde polis, Alman Haber Ajansı dpa fotomuhabirinin de aralarında bulunduğu gazetecilere saldırarak darbetmişti. dpa Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann, polisin tavrını basın özgürlüğüne yönelik yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak nitelendirerek, olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını istemişti.

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