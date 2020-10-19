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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI/ BERLİN
Haber Giriş: 19.10.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

Propan ısıtıcılara izin yolda!

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Propan ısıtıcılara izin yolda!
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Almanya’da birçok yerde, iklime ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle yasaklanan propan ısıtıcılara izin yolda. Federal hükümet sonbahar ve kış aylarında restoran ile barların dışarıya da masa koymasına olanak tanımak amacıyla propan ısıtıcıların ülke genelinde kullanımına izin vermek istiyor.

FEDERAL hükümetin Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler Danışmanı Thomas BareissPropan ısıtıcılar gastronomi sektörünün sonbahar ve kış aylarında dışarıda hizmet vermesini kolaylaştıracaktır” dedi. CDU’lu siyasetçi “Amacımız sadece propan ısıtıcıların kullanımını mümkün kılmak değil, işletmelere ısıtıcı kullanımında mali destek de vermek” dedi.

Propan ısıtıcılara izin yolda‘KRALDAN ÇOK KRALCI OLMAMALI’
Propan ısıtıcılara karşı olan Yeşiller partisi de salgın nedeniyle ısıtıcıların kullanımına karşı çıkmayacaklarını açıkladı. Yeşiller Ekonomi Politikaları Sözcüsü Dieter Janecek “Temelde ben propan ısıtıcıların kullanımını doğru bulmuyorum. Ama salgın döneminde insan kraldan daha çok kralcı olmamalı. Restoranlar, barlar, kafeteryalar ve kültür merkezleri salgın nedeniyle önümüzdeki dönemde iflas tehdidi altında. Bu nedenle bizler daha pragmatist tutum almalıyız” sözleriyle karşı olmadığının mesajını verdi.

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