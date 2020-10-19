Propan ısıtıcılara izin yolda!

FEDERAL hükümetin Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler Danışmanı Thomas Bareiss “Propan ısıtıcılar gastronomi sektörünün sonbahar ve kış aylarında dışarıda hizmet vermesini kolaylaştıracaktır” dedi. CDU’lu siyasetçi “Amacımız sadece propan ısıtıcıların kullanımını mümkün kılmak değil, işletmelere ısıtıcı kullanımında mali destek de vermek” dedi.

‘KRALDAN ÇOK KRALCI OLMAMALI’

Propan ısıtıcılara karşı olan Yeşiller partisi de salgın nedeniyle ısıtıcıların kullanımına karşı çıkmayacaklarını açıkladı. Yeşiller Ekonomi Politikaları Sözcüsü Dieter Janecek “Temelde ben propan ısıtıcıların kullanımını doğru bulmuyorum. Ama salgın döneminde insan kraldan daha çok kralcı olmamalı. Restoranlar, barlar, kafeteryalar ve kültür merkezleri salgın nedeniyle önümüzdeki dönemde iflas tehdidi altında. Bu nedenle bizler daha pragmatist tutum almalıyız” sözleriyle karşı olmadığının mesajını verdi.