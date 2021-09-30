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HABERLERAvrupa Haberleri

Program sunamayacak ama...

#WDR#Nemi El Hassan#AVRUPADAN HABERLER
Program sunamayacak ama...

Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR, antisemit olduğu iddia edilen Filistin asıllı spiker Nemi El Hassan’ın ‘Quarks’ adlı programı sunmasına izin vermedi.

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BILD gazetesi, sunucunun yaklaşık 7 yıl önce Berlin’deki İsrail karşıtı Kudüs yürüyüşüne katıldığını belirterek, Yahudi düşmanı olduğunu iddia etmişti. Nemi el Hassan, hakkında çıkan kışkırtıcı iddialar üzerine o zamanlar genç olduğunu belirterek hata yaptığını kabul etmiş ve özür dilemişti. Ancak Bild gazetesi artık farklı düşündüğünü belirten ve kamuoyu önünde özür dileyen Nemi El Hassan’ın, geçen yıl ABD’deki İsrail karşıtı bir Instagram paylaşımına beğeni yaptığını yazarak değişmediğini yazdı. Bunun üzerine birçok ünlü isim WDR’ye yazdığı mektupta Bild gazetesinin kışkırtıcı yayınlarına dikkati çekerken, kanalın, Nemi el Hassan’ın sunucu olarak görev almasına izin vermesini istedi. Ancak WDR yönetimi, El Hassan’ın bilim programı olan ‘Quarks’ın sunucusu olamayacağını ancak kamera arkasında çalışmasına izin verileceğini duyurdu. BERLİN / Fotoğraf: Arşiv

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