Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye Almanya’nın en büyük onur ödülü

BAŞBAKAN Angela Merkel’in de hazır bulunduğu törende konuşan Steinmeier, “Size, ülkemiz adına gösterdiğiniz üstün bilimsel başarıdan dolayı teşekkür ederim. Size ve hepimize, bir sonraki çalışmalarınızda sadece kazanmış olmak için değil, yaşam iradesi adına aynı şekilde başarılar kazandırmazını dilerim” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Salgın, hepimizi tehdit ediyor ve ancak tüm insanlığı koruyarak hep birlikte aşılabilir” dedi. Steinmeier, iki bilim insanının, kemoterapi yerine mRNA yardımıyla insan vücudunun kanseri yenmesi fikrine sahip olduklarını belirtti. Kanser çalışmalarında da iki bilim insanına güvendiklerini kaydeden Steinmeier, “Kanser hastası insanlara umut ve gelecek veriyorsunuz” diye konuştu.

AXEL SPRINGER ÖDÜLÜ

BioNTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye önceki gün de Axel Springer Ödülü verildi. Ödüle şu ana kadar Facebook kurucusu ve CEO’su Marc Zuckerberg, Amazon kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO’su Elon Musk layık görüldü. Törende ödül takdim konuşmasını Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz yaptı. Kurz, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’in angaje bir ekiple kalpten inanarak dünya çapında başarı kazandıklarını ve tüm başarılara rağmen mütevazı kalmayı başardığını belirtti. Konuşmasında ayrıca “Size ne kadar teşekkür etsek azdır” diyen Kurz, bunun aynı zamanda Avrupa’nın bir başarısı olduğunu ifade etti.

‘TÜM DÜNYAYA UMUT VERDİNİZ’

CDU Genel Başkanı Armin Laschet de tören başlangıcında bir konuşma yaparken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu da video mesajı yayınlayarak Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’i tebrik etti. Ursula von der Leyen, “Bu zor zamanlarda ülkemize, Avrupa’ya ve tüm dünyaya umut verdiniz. Siz birçok insan için ilham kaynağı oldunuz” dedi. Von der Leyen, iki bilim insanının tutkuyla başarı kazandıklarını belirtirken, “Dünya sizin gibi birilerine sahip olduğu için çok şanslı” dedi.

‘TARİHİ DEĞİŞTİRDİNİZ’

İsrail Başbakanı Benjamin Netanjahu ise mesajında Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in son 100 yılın salgınına karşı aşıyı bularak tarihi değiştirdiğini belirtti. Aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti başbakanı olan CDU Genel Başkanı Armin Laschet de “Doktor Türeci, siz Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin bir çocuğusunuz. Ben de bugün bu eyaletin bir çocuğu olarak sizi bu ödül için tebrik etmekten büyük onur duyuyorum” dedi.



‘EŞİMLE TARTIŞMIYORUZ’

Törende Axel Springer Yayınevi CEO’su Mathias Döpfner, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’yle bir sohbet gerçekleştirdi. Döpfner, “Tüm insanlığa umut oldunuz. Ancak eğer evliliğinizde bir sorun çıkar ve ayrılırsanız projeler yarım mı kalacak?” diye sordu. Evliliklerinde hiçbir zaman tartışmadıklarını belirten Özlem Türeci, “Eşimle tartışmıyoruz. Çünkü vakit bulamıyoruz” diye yanıtladı. Döpfner, Prof. Uğur Şahin’e de taktığı kolyeyi sordu. Uğur Şahin bunun Türkiye’den gelen bir kültür olduğunu ve artı niyetli ve kıskanç bakışlara karşı koruyan nazar boncuğu olduğunu ifade etti.