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Prof. Gözen’in vefatı sevenlerini yasa boğdu

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#Almanya#Prof. Dr. Ali Serdar Gözen#AVRUPADAN HABERLER
Prof. Gözen’in vefatı sevenlerini yasa boğdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:48

Almanya’nın Heilbronn kentindeki Gesundbrunnen Üniversitesi Hastanesi’nde Üroloji Avrupa Bilim Dalı Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ali Serdar Gözen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Prof. Gözen’in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

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TRAKYA Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Serdar Gözen, Avrupa Üroloji Derneği’nin Üro-Teknoloji Seksiyonu başkanlığı görevlerinde bulundu. Edirne’nin önde gelen üroloji uzmanlarından ve değerli hocalarından olan Prof. Dr. Gözen, 130 ülkeden 15 binden fazla üyesi bulunan dernekte başkanlık derecesini alan ilk Türk ürolog olarak biliniyordu. Prof. Dr. Gözen’in cenazesi Heilbronn DİTİB Camii’nde iş insanları, doktor arkadaşları, akrabaları, yakınları ve halkın katıldığı cenaze namazının ardından İstanbul-Çatalca’da defnedilmek üzere Türkiye’ye uğurlandı.

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#Almanya#Prof. Dr. Ali Serdar Gözen#AVRUPADAN HABERLER

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