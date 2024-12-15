Prof. Fuat Sezgin 100. doğum gününde anma

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YUNUS Emre Enstitüsü Köln yanı sıra Lubna el-Kurtubiye İslam Araştırmaları Uzmanlık Kütüphanesi’nin de (FABIS) katkı sağladığı program bilim ve kültür çevrelerinden yoğun ilgi gördü. Türk-Alman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Claus Detlev Quintern’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, merhum Fuat Sezgin’in hayatı, çalışmaları ve bilime olan katkıları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Etkinlik, Prof. Dr. Nurettin Gemici’nin açılış konuşmasıyla başladı. Gemici, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim dünyasına kazandırdığı değerlerin önemine değinerek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğini vurguladı. Konferansın ana konuşmacısı olan Prof. Dr. Claus Detlev Quintern, Fuat Sezgin’in İslam bilim tarihindeki izlerini ortaya koyan çalışmalarına dikkat çekti. Quintern, Sezgin’in İslam dünyasının bilim tarihine yaptığı katkıları, modern bilimin gelişimi üzerindeki etkileriyle birlikte anlattı. Katılımcılar, bu konuşma sayesinde İslam medeniyetinin bilimsel birikimine dair yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

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SANATIN BİLİMLE BULUŞMASI

Etkinlikte fotoğraf sanatçısı Necat Nazaroğlu’nun, Köln’ün kiliseleri ve İstanbul’un camilerini konu alan fotoğraf sergisi de yer aldı. Nazaroğlu’nun eserleri, iki şehir arasındaki kültürel ve mimari zenginliği kendi yenilikçi üslubuyla yansıtarak, etkinliğin sanatsal yönünü ön plana çıkardı. Köln ve çevresinden birçok katılımcının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, bilim ve tarihe duyulan ortak ilgiyi bir araya getirdi. Programın sonunda katılımcılar, Prof. Dr. Claus Detlev Quintern’e sorular yönelterek konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edindi. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 100. doğum günü anısına düzenlenen bu etkinlik, bilimsel bir buluşma olmanın ötesinde kültürel mirası onurlandıran anlamlı bir anma programı olarak hafızalarda yer aldı.