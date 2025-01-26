Prof. Faruk Şen’i kaybettik

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KURUCUSU olduğu ve uzun yıllar yönettiği Türkiye Araştırmalar Merkezi’nden (TAM) ayrıldıktan sonra yine aynı alanlarda faaliyet gösteren Türk-Alman-Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nı (TAVAK) kurup, yönetimini üstlenen Prof. Şen, yaşamının 40 yıla yakın bölümünü Almanya’da geçirmişti. TAVAK’ın merkezini 2010 yılında İstanbul’a taşıyan ve çalışmalarını orada sürdüren Prof. Şen’in cenazesi yarın öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hem kurduğu ve yönettiği kurumlar aracılığıyla, hem de araştırmacı-yazar olarak Türkçe, Almanca ve İngilizce çok sayıda kitaba, yayına imzasını atan, uluslararası toplantıların gerçekleşmesini sağlayan, çalışmaları ve eserleri nedeniyle Almanya’nın saygın ödüllerini alan Prof. Şen, Almanya’daki Türklerin sosyal, siyasal ve kültürel alanlardaki eşit haklar mücadelesinin de öncüleri arasındaydı. Almanya’daki Türk toplumunun önde gelen isimleri sosyal medya platformlarında yaptıkları taziye paylaşımlarında Prof. Şen’in çalışmaları ve mücadelesini övgüyle dile getiriyorlar. Onu “ele avuca sığmayan”, “fincancı katırlarını ürküten” bir aktivist ve bilim insanı olarak anıyorlar.



YAŞAMININ 40 YILI ALMANYA’DA GEÇTİ

Prof. Dr. Faruk Şen 1948’de Ankara’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İstanbul’daki Alman Lisesi’de tamamlayan Şen, 1970’li yılların başında gittiği Federal Almanya’da Münster Üniversitesi’nde işletme ekonomisi eğitimi gördü. Aynı üniversitede doktorasını yaptıktan sonra Bamberg ve Essen Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Federal Almanya’nın eski başkenti Bonn’da 1 Ekim 1985 tarihinde ‘Türkiye Araştırmalar Merkezi’ni kuran Şen, daha sonra Essen’e taşınan ve ardından vakıf statüsü alan bu kurumu 23 yıl boyunca yönetti. 1991 yılında Essen Üniversitesinde profesör olan Şen, 1997 yılında Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Onur Nişanı’nı, 2003 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’nı ve 2005 yılında da Türk-Alman Dostluk Ödülü’nü aldı. Prof. Şen, 2008 yılında dokuz Türk vatandaşının yanarak yaşamını yitirdiği Ludwigshafen yangınının ardından, bir gazetede yayımlanan ve Almanya Türklerinin yaşadıklarını, geçmişte Yahudilere uygulanan Nazi politikalarıyla kıyaslayan yorumu nedeniyle yoğun bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldı, ardından TAM Direktörlüğü görevinden uzaklaştırıldı. (TAM Vakfı’nın ismi iki yıl sonra Türkiye ve Entegrasyon Araştırmaları Vakfı olarak değiştirildi.)

2008 yılında TAM’daki görevinden istifa eden Prof. Şen, aynı yıl yine Essen’de TAVAK Vakfı’nı kurup, yönetimini üstlendi. Türkiye ve Almanya arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek ve akademik değişime eşlik etmek gibi hedeflerle kurulan TAVAK, 2010 yılında merkezini İstanbul’a taşıdı ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmeye başladı. TAVAK Vakfı, İstanbul’da Almanca eğitim verecek bir Türk-Alman Üniversitesi’nin kuruluşunu hedef alıyordu. İstanbul Silivri’de kuruluş çalışmaları başlayan bu üniversite projesi çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemedi. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, UNESCO Almanya Milli Komitesi ve Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog Komisyonu (Anna Lindh Vakfı) gibi uluslararası kuruluşlarda aktif görev alan, Almanya’da SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) ve Türkiye’de de CHP üyesi olan Prof. Şen, Türkiye’deki son yıllarında da iki ülke arasındaki ilişkiler ve Almanya’daki sosyal, siyasal, kültürel gelişmeler üzerine yorumlarını çeşitli platformlar aracılığıyla, makaleleriyle sürdürmeye devam etti. Son dönemlerde ağır bir hastalıkla mücadele eden Prof. Şen, 1993 yılından bu yana Psikiyatri Uzmanı İnci Şen’le evliydi.Prof. Dr. Faruk Şen, ‘Türkiye Almanya ilişkileri’, ‘Almanya’ya Türkiye’den iş gücü göçü’, ‘Almanya’daki Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel durumu’, ‘Hitler döneminde Almanya’dan Türkiye’ye sığınan bilim insanları’ gibi birçok alanda Türkçe, Almanca ve İngilizce kitap yayımladı. Ortak kitap çalışmalarını, araştırmaları yönetti, katkıda bulundu.