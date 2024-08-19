Prof. Dr. Yaşar Bilgin’e ödül

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Geçen hafta Ankara’da İSE ile Anadolu Dayanışma ve Kalkınma Vakfı’nın (DAKAV) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası İbni Sina Konferansı’na ‘onur konuğu’ olarak katılan Prof. Dr. Bilgin, bilimsel alanda yaptığı çalışmalarından ve İSE’nin yurt dışında tanıtılmasına katkılarından dolayı ‘Ömür Boyu Bilim Elçisi Beratı’ ile ödüllendirildi. DAKAV salonlarında gerçekleşen törende Prof. Yaşar Bilgin ve diğer ödül sahiplerine ödülleri, Hacettepe Üniversitesi rektörü Prof. Mehmet Cahit Güran, İSE Başkanı geronrolog (yaşlılık bilimcisi) Dr. Kemal Aydın, DAKAV Başkanı Hüsamettin Korkutata, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Orhan Uzun ve Uluslararası Bilim Akademisi tarafından takdim edildi. Prof. Güran, “50 yılı aşkın süredir yalnız Almanya’da değil dünya genelinde bilimin tanıtılması, bilimsel çalışmaların gerçekleşmesi, herkes için önce sağlık ve sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşılarak yerelden genele uygulanmasına katkılarından dolayı, İSE ve DAKAV adına Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin’e ödülünü takdim etmekten gurur duyuyoruz” dedi. ‘Bilim Tarihi’ dalında Prof. Dr. Esin Kahya, ‘İslam Felsefesi’ dalında ise Prof. Dr. Hayrani Altıntaş’a İSE ödülü verildi. ‘Jüri Özel Ödülü’nü ‘Mimarlık’ dalında ise dünyaca ünlü mimar Sidney Rashekh aldı. Öte yandan konferansa paralel olarak Uluslararası Bilimler Akademisi (UBA) genel merkezinin açılışı da yapıldı.

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YAŞAR BİLGİN KİMDİR?

Yaşar Bilgin 12 Nisan 1950 tarihinde Mersin’de doğdu. İlkokuldan sonra Mersin Amerikan Koleji’nde orta öğrenimini tamamladı. Daha sonra Almanya’ya gelerek Giessen’deki Justus-Liebig Üniversitesi’nde 1971-1978 yıllarında tıp öğrenimi gördü. 1978-1982 yıllarında da felsefe eğitimi aldı. Doktorluğu tercih ettiği için uzmanlık dalı olarak kalp implantasyonu alanını seçti. Bir süre ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde iç hastalıkları hekimi olara hem çalıştı hem de ek eğitim aldı. Almanya’ya geri dönerek Giessen’deki İç Hastalıkları Merkezi, Tıbbi Klinik III ve Justus-Liebig Üniversite Tıbbi Polikliniği’nde servis şefi olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi’nde kardiyoloji dalında doktorasını yaptı. Daha sonraki yıllarda Prof. unvanını da aldan Yaşar Bilgin, Giessen Üniversite Hastanesi’nde yıllarca kardiyoloji bölümü başhekimi olarak görev yaptı. Hâlâ da zaman zaman burada görevine devam etmekte ve göçmen kökenliler için sağlık hizmeti verilen ‘Migratenambulanz’ biriminde çalışmaktadır. Ayrıca başta Türkler olmak üzere göçmen kökenlilere sağlık alanında yol göstermek için 1988 yılında kurucuları arasında yer aldığı Türk Alman Sağlık Vakfı’nın (TDG) baştan beri başkanlığını da sürdürmektedir. CDU üyesi olan Prof. Dr. Bilgin, aynı zamanda partinin Hessen Teşkilatı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi.

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