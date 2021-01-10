Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

TÜRKİYE kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. ABD’li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’in üniversite yıllarında Almanya’nın Köln kentinde amatör takım olan Barışspor’da futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan 1986 yılına ait fotoğraf yoğun ilgi gördü. Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak’ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin’i kapak yaptı. ‘Aşı Devrimi’ başlığıyla çıkan derginin ABD’de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi’ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer aldı.