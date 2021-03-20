Prof. Dr. Şahin ve eşi, Büyükelçi Aydın’ı ziyaret etti

Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın tarafından karşılanan Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci ilk olarak kançılarya binasını gezdi. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ziyarete ilişkin Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Almanya Cumhurbaşkanı’nın verdiği Almanya Liyakat Nişanı’nı almak üzere Berlin’de bulunan BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’i Büyükelçiliğimizde ağırladık. Kendilerine Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun tebriklerini ve iyi dileklerini ilettik” ifadelerini kullandı. Aydın, dünyayı kasıp kavuran salgına karşı ilk aşılardan birini geliştiren Türeci ve Şahin ile büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, BioNTech’in gelecek dönemde Türkiye ile iş birliğini daha da geliştirecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Ziyarette, Türeci ve Şahin’e Antakya’nın yöresel yemeklerinden ikram edildiği öğrenildi.







