Prof. Dr. Metin Tolan, görevden alındı

Haberin Devamı

KONUYLA ilgili haberlere göre, Göttingen Üniversitesi Vakfı’nın kesinlikle karşı olmasına rağmen senato olağanüstü toplantıya giderek Tolan’ın görevden alınmasını kararlaştırdı. Senato’nun oy çokluğuyla aldığı karar Göttingen Üniversitesi Vakıf Başkanı Prof. Peter Strohschneider tarafından ‘sorumsuzluk’ olarak değerlendirildi. Daha önce Almanya’daki bilimsel araştırmaları teşvik amaçlı en üst kurum olan DFG (Alman Araştırma Cemiyeti) Başkanlığı yapan Prof. Strochschneider, görevden alma işlemlerinin Tolan’ı kamuoyu önünde küçük düşürecek bir tarzda yürütüldüğü için de yapılanların ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Prof. Tolan da senato üyelerinin böylesi önemli bir kararı sadece söylentilere ve yanlış verilere dayanarak aldıklarını belirterek, eleştirdi. Görevden alınma belgesi resmen yayınlanana kadar görevini sürdürecek olan Tolan, bu göreve üç yıl önce üniversite senatosunun oy birliğiyle seçilmişti.

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA ÖDÜL SAHİBİ

Almanya’da karmaşık fizik teorilerini sinema filmleri, futbol gibi alanlardan aldığı örneklerle işlediği popüler bilim kitaplarıyla (‘Futbolun Fiziği’, ‘James Bond’da Fizik’, ‘Titanik–Bir Batışın Daha Ötesi’), televizyon programlarıyla kamuoyunda da tanınan Prof. Tolan, DFG ve DPG (Alman Fizik Cemiyeti), bilimsel çalışmaları nedeniyle şimdiye kadar saygın bilim kurumlarınca verilen çok sayıda ödüle layık görülmüştü. Babası Türk, annesi Alman olan Tolan, 1965 yılında Oldenburg in Holstein’da düyaya geldi.