Prof. Cichutek: ‘İlk aşıya 2021’de başlayabiliriz’

FUNKE Medya Grubu’na konuşan Prof. Cichutek, klinik testlerde birinci ve ikinci safhalarda virüse karşı bağışıklık yaratan önemli ve umut verici sonuçlar alındığını vurguladı. “Eğer üçüncü safhada da aşı maddesinin etkili ve güvenli olduğu kanıtlanırsa, aşıya yeni yılın başlarında izin çıkabilir” diyen Prof. Cichutek tüm zamansal baskıya rağmen test standartlarında hiçbir tavizin söz konusu olmayacağını söyledi.