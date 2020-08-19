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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:36,Son Güncelleme:

Prof. Cichutek: ‘İlk aşıya 2021’de başlayabiliriz’

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Prof. Cichutek: ‘İlk aşıya 2021’de başlayabiliriz’
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Almanya’da aşı ve ilaç araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü’nün Başkanı Prof. Klaus Cichutek, koronavirüse karşı aşıda önemli gelişmeler kaydedildiğini açıkladı.

FUNKE Medya Grubu’na konuşan Prof. Cichutek, klinik testlerde birinci ve ikinci safhalarda virüse karşı bağışıklık yaratan önemli ve umut verici sonuçlar alındığını vurguladı. “Eğer üçüncü safhada da aşı maddesinin etkili ve güvenli olduğu kanıtlanırsa, aşıya yeni yılın başlarında izin çıkabilir” diyen Prof. Cichutek tüm zamansal baskıya rağmen test standartlarında hiçbir tavizin söz konusu olmayacağını söyledi.

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