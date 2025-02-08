Prof. Bağcı Nürnberg’e geliyor

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KONFERANS, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Nürnberg Meistersingerhalle’de gerçekleştirilecek. Etkinliğe, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı konuşmacı olarak katılacak.

PROF. DR. HÜSEYİN BAĞCI KİMDİR

Edirneli Prof. Dr. Hüseyin Bağcı (65), Türk akademisyen ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı. ODTÜ’de uluslararası ilişkiler bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Prof. Bağcı, Alman Konrad Adenauer Derneği’nin eğitim bursuyla 1979 yılında gittiği Almanya’da Bonn Üniversitesi’nde yüksek öğrenimini tamamladı ve doktora çalışmaları için 1988 Mart ayında Türkiye’ye döndü. ‘Demokrat Parti Döneminin Dış Politikası’ konulu doktora tezi ile 1992 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör unvanını aldı. ODTÜ tarafından 2000 yılında ‘Yılın En Başarılı Akademisyeni’ ve 2005’te ‘Yılın Profesörü’ ödüllerine layık görüldü.