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Prizren’de “UNESCO ve Balkanlarda Kültürel Miras” söyleşisi

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#Almanya#Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER
Prizren’de “UNESCO ve Balkanlarda Kültürel Miras” söyleşisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 10:57

Prizren’de faal olan Yunus Emre Enstitüsü’nde, ‘UNESCO’nun Kültür Çalışmaları ve Balkanlarda Somut Olmayan Kültürel Miras’ başlıklı söyleşi düzenlendi.

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Dr. Fatih Kemik modertörlüğünde gerçekleşen söyleşide, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile Prof. Dr. Metin Ekici birer konuşma yaptı. Geceye T.C Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ramazan Yılmaz, Priştine Üniversitesi ile Prizren Üniversitesinden temsilciler yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında yer alan birçok davetli, Balkanlar’daki kültürel mirasın önemine vurgu yaptı. Gecede bir konuşma yapan Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kosova’nın UNESCO’ya üye olabilmesi için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Oğuz, Kosova’nın UNESCO’ya üyeliğinin, ülkeye çeşitli alanlarda faydalar sağlayacağını dile getirerek, Prizren’in zengin kültürel mirasıyla Türk edebiyatı ve şiirinin Balkanlar’daki prestijli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Prizren’de “UNESCO ve Balkanlarda Kültürel Miras” söyleşisi

Prizren’de “UNESCO ve Balkanlarda Kültürel Miras” söyleşisi
BALKANLARIN ZENGİN KÜLTÜREL MİRASI
Söyleşide, Balkanlar’ın Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki eserleriyle ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Etkinlik, bölgenin zengin kültürel mirasına dair farkındalığı artırmayı ve bu değerlerin korunmasına yönelik bilinç oluşturmaya yönelik bir fırsat sundu.

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#Almanya#Yunus Emre Enstitüsü#AVRUPADAN HABERLER

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