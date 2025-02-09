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‘Prens Harry’yi sınır dışı etmek istemiyorum’

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#Donald Trump#Prens Harry#AVRUPADAN HABERLER
‘Prens Harry’yi sınır dışı etmek istemiyorum’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 11:43

ABD Başkanı Donald Trump, 2024’te sınır dışı edebileceğini ima ettiği İngiltere Kralı 3. Charles’ın ABD’de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini belirtti.

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Trump, The New York Post’a, 2024’te Prens Harry’nin sınır dışı edilebileceğini ima ettiği ifadelerine ilişkin açıklama yaptı. Prens Harry’yi sınır dışı etmekle “ilgilenmediğini” vurgulayan Trump, “Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle yeterince sorunları var. O (eşi) korkunç biri” ifadelerini kullandı. Trump, “Bence zavallı Harry kontrol ediliyor” ifadesine yer verdi.

BAŞKAN OLMADAN ÖNCE ‘SINIR DIŞI ETME’ MESAJI VERMİŞTİ
Trump, Mart 2024’te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olması halinde Prens Harry’nin “vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse” ABD’den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti. Öte yandan Trump, Prens Harry hakkında 2024’te, yeniden seçilmesi halinde Prens Harry’nin Kraliçe II. Elizabeth’e yaptığı “affedilemez” ihanetin ardından “tek başına” kalacağı uyarısında bulunmuştu.

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Prens Harry, 10 Ocak 2023’te yayımlanan “Spare” adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti. Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry’nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na (DHS) dava açmıştı. ABD’ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

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#Donald Trump#Prens Harry#AVRUPADAN HABERLER

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