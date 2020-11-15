Prens Charles anma ziyaretinde konuştu: ‘Geçmişteki bağlarımızı güçlendirelim’

CUMHURBAŞKANI Frank Walter Steinmeier ve Prens Charles’a eşleri, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Eyaletler Meclisi Dönem Başkanı Reiner Hasselhof ve Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer da eşlik etti. Burada yapılan kısa bir anmanın ardından Steinmeier ile Prens Charles ve beraberindekiler Federal Meclis’e geçerek savaş kurbanları için düzenlenen Yas Günü Anma törenine katıldılar. Meclis kürsüsünde konuşma yapan, Prens Charles, Almanya ile İngiltere arasındaki dostluğa değindi. HER ZAMAN DOST VE MÜTTEFİK OLACAĞIZ

Konuşmasına Almanca başlayan ve Meclis’tekileri Almanca selamlayan Charles, konuşmasını daha sonra İngilizce sürdürdü. Charles “Birleşik Kralık geleceği için Avrupa Birliği’nin (AB) dışında kalma yönünde kararı aldı. Ülkelerimiz arasındaki ilişki de yeni bir boyut kazandı. Ben iki ülke arasındaki bağların güçlü kalacağına inanıyorum. Her zaman dost, ortak ve müttefik olacağız. Gelin birlikte bu yeni dönemdeki ilişkilerimizi geçmişteki bağlarımızla şimdiden güçlendirelim” dedi.