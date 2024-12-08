Premier Lig'in yıldızının aracı bu hale geldi

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yıldızı Michail Antonio, ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından aracı hurdaya dönen Antonio'nun Bilincinin açık olduğu ve iletişim kurabildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcu, Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor.

KULÜBÜ DUA İSTEDİ

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini doğruluyoruz. Kulüpteki herkes, bu zor zamanda Michail Antonio ve yakınları için dua ediyor. Kulüp olarak gelişmelerle ilgili açıklama yapacağız" ifadeleri kullanıldı.