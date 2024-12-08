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Premier Lig'in yıldızının aracı bu hale geldi

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#West Ham United#Premier Lig
Premier Ligin yıldızının aracı bu hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 11:43

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yıldızı Michail Antonio, ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından aracı hurdaya dönen Antonio'nun Bilincinin açık olduğu ve iletişim kurabildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcu, Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor.

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın yıldızı Michail Antonio, ağır bir trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından aracı hurdaya dönen Antonio'nun Bilincinin açık olduğu ve iletişim kurabildiği açıklandı. Tecrübeli futbolcu, Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor.

KULÜBÜ DUA İSTEDİ
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michail Antonio'nun trafik kazası geçirdiğini doğruluyoruz. Kulüpteki herkes, bu zor zamanda Michail Antonio ve yakınları için dua ediyor. Kulüp olarak gelişmelerle ilgili açıklama yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Premier Ligin yıldızının aracı bu hale geldi
BİLİNCİ AÇIK VE DURUMU STABİL
Kulüpten daha sonra yapılan açıklamada ise "West Ham United, Michail Antonio'nun bu öğleden sonra Essex bölgesinde geçirdiği trafik kazasının ardından durumunun stabil olduğunu doğrulayabilir. Michail'in bilinci açık ve iletişim kurabiliyor ve şu anda Londra'nın merkezindeki bir hastanede yakın gözetim altında tutuluyor" denildi.

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#AVRUPADAN HABER#West Ham United#Premier Lig

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