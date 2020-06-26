BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Pozitif çıkanların sayısı artıyor
Almanya’nın Duisburg kenti yakınlarındaki Mörs’te döner üreten bir fabrikada ortaya çıkan korona vakaları 79’a yükseldi. İlk testlerde 17 kişinin pozitif çıktı ve fabrika kapatıldı.
Bunun izerine 275 kişinin çalıştığı fabrikada herkes testten geçirildi. 80 test sonucu geldi ve 62 kişiye daha korona tanısı konuldu. Korona testi pozitif çıkanlar ve temas ettiği insanlar karantinaya alındı. Korona testi pozitif çıkan hiçbirinin virüs belirtisi göstermemesi uzmanları şaşırttı.
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