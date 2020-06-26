Pozitif çıkanların sayısı artıyor

Bunun izerine 275 kişinin çalıştığı fabrikada herkes testten geçirildi. 80 test sonucu geldi ve 62 kişiye daha korona tanısı konuldu. Korona testi pozitif çıkanlar ve temas ettiği insanlar karantinaya alındı. Korona testi pozitif çıkan hiçbirinin virüs belirtisi göstermemesi uzmanları şaşırttı.