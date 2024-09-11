Potsdam ziyaretini iptal etti

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BRÜKSEL merkezli Euractiv internet sitesinin haberine göre, ‘M100 Medya Ödülü’nü’ almak üzere Almanya’nın Potsdam kentine gitmeyi planlayan Başbakan Tusk, ülkenin iç işlerini gerekçe göstererek ziyaretini son anda iptal etti. Tusk’ın yerine Adalet Bakanı ve Başsavcı Adam Bodnar Almanya’ya gelecek. Ödül törenine katılması beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’ın da törene katılmayacağı duyuruldu. Tusk’ın Almanya gezisini iptal etme kararının kesin nedeni ve ilk iptal edenin Tusk mı yoksa Scholz mu olduğu belirsizliğini koruyor. Almanya ve Polonya, iki liderin Potsdam ziyaretinin iptal edilmesinin ilişkilerdeki belirgin bozulmayla bir ilgisi olup olmadığını doğrulamadı.

Polonya-Almanya ilişkileri, politikaları genellikle Alman karşıtlığı tarafından yönlendirilen muhafazakâr Hukuk ve Adalet (PiS) yönetimi altında dip noktasına ulaşmıştı. Tusk’un iktidara gelmesiyle bu ilişkilerin düzelmesi bekleniyordu. Kısmen Alman kökenli olan ve bir zamanlar eski Başbakan Angela Merkel ile dostluğuyla bilinen Tusk, PiS tarafından sık sık “Berlin’in hizmetkârı” olmakla itham ediliyor.

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TUSK ÖZÜR DİLEMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Ancak Varşova ve Berlin arasındaki ikili ilişki, son haftalarda daha soğuk bir hal aldı. Kaynaklara göre bu soğukluğun başlıca nedeni Kuzey Akım boru hatları. Berlin’in Kuzey Akım 2 boru hattının patlamasına neden olduğundan şüphelendiği ve Polonya’da yaşayan bir Ukrayna vatandaşının tutuklanması talebi Varşova yönetimi tarafından reddedildi. Hatta Tusk, geçen ay Almanya’ya seslenerek “Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının tüm girişimcilerine ve destekçilerine bugün yapmaları gereken tek şeyin özür dilemek ve sessiz kalmak” demişti. Eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, 16 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik 2022’deki saldırılarda Polonya ve Ukrayna’nın iş birliği yaptığını düşündüğünü kaydetmişti.