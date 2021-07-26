Pot kırdı, hemen özür diledi

BAERBOCK’un ırkçılığı eleştirirken ‘neger’ (zenci) kelimesini kullanması üzerine, partisi, videodan bu kelimenin çıkarılmasını istedi. Irkçılık konusunda hassas olan parti, bu konuyu eleştirirken bile siyahiler için ırkçı tanımlama olan ‘neger’ kelimesinin kullanılmasını istemiyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bu kelimeyi kullandığı için özür dileyen Baerbock, “Ne yazık ki röportaj kaydında bu ifade edilmemesi gereken ‘n’ kelimesini alıntıladım ve böylece kendim kullanmış oldum. Bu hataydı ve çok üzgünüm. Çünkü bu kelimenin ırkçı kökenini ve bu kelimenin siyahi insanları yaraladığını biliyorum” dedi.

PALMER’İN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Baerbock röportaj kaydı sırasında kullandığı kelimenin yanlışlığını fark ettiğini belirtirken, “Bu nedenle parti merkeziyle ağızdan kaçan bu kelimenin, eğitim alanındaki yanlış anlaşılmalara uyup uyamayacağını veya ‘n’ kelimesinin tam da bu konuya karşılık gelip gelmeyeceğini değerlendirdik” dedi. Baerbock, daha önce Yeşiller’den Tübingen Belediye Başkanı Boris Palmer’in bu kelimeyi ironi yaparak kullanmasına tepki göstermiş ve partiden uzaklaştırılmasını istemişti. Almanya Merkez Yahudiler Konseyi’nin ‘Tachles Arena’ adlı programına katılarak röportaj vermişti.