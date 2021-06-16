Postayla uyuşturucuya suçüstü

ZANLININ önceki haftalarda da piyasa değeri 500 bin euroyu bulan 150 uyuşturucu paketini posta yoluyla gönderdiği belirlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada alıcı adreslerine yönelik de soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Zanlı gözaltına alınırken, uyuşturucuyu nereden temin ettiği henüz öğrenilemedi. Polisin bir ihbar üzerine 73 yasındaki zanlıyı önce takibe aldığı sonra suçüstü yakaladığı belirtildi. Son yıllarda posta yoluyla uyuşturucu paket göndermenin yaygınlaştığı kaydedilirken, alıcıların ise siparişleri ‘Darknet’ üzerinden verdiklerini zannedip adres takibi yapılmadığını düşündükleri ifade edildi. Sadece Essen kentinde binden fazla kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.