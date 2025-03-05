Postacılara zam ve ek izin müjdesi

BERLİN / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:07
Deutsche Post’un yaklaşık 170 bin posta dağıtıcısı, kurye ve lojistik çalışanı, 1 Nisan itibarıyla yüzde 2 zam alacak. 1 Nisan 2026’da ise yüzde 3 daha zam yapılacak. Şirket ile Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di), dördüncü tur görüşmelerde bu konuda anlaşmaya vardı. Ayrıca, 2026 yılından itibaren tüm çalışanlar için bir gün ek izin hakkı tanınacak. 16 yıl veya daha uzun süre postada çalışanlar ise iki ek izin günü kazanacak.
Toplu sözleşme, 24 aylık bir süreyi kapsayacak ve geriye dönük olarak 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Deutsche Post İnsan Kaynakları Direktörü Thomas Ogilvie, “2023’te çok yüksek bir toplu sözleşme anlaşması yapmıştık. Şimdi, çalışanlarımızın satın alma gücünü koruyacak yeni bir zam daha gerçekleştiriyoruz” dedi. Ogilvie, görüşmelerin son derece zorlu geçtiğini belirtti. Taraflar, ocak ayı başında ilk kez bir araya geldi. Sendika, başlangıçta 12 aylık bir süre için yüzde 7 zam ve üç ek izin günü talep etmişti. Ancak Deutsche Post, bu talepleri reddetmişti.SENDİKA YÜZDE 7 İSTEDİ
Ver.di Başkan Yardımcısı ve müzakere heyeti başkanı Andrea Kocsis
ise “Bu, üyelerimizin baskısı ve yüksek grev hazırlığı olmasaydı elde edemeyeceğimiz bir sonuç” açıklamasını yaptı. Kocsis, sendikanın başlangıçta yüzde 7’lik bir zam talebiyle masaya oturduğunu, ancak şirketin yüksek yatırım ihtiyacı ve azalan mektup hacmi nedeniyle bu talebi reddettiğini hatırlattı.
DHL yöneticilerinden Nikola Hagleitner, “Şimdi, şirket bölümünün dönüşümünü ilerletmek ve ‘Posta ve Paket’ bölümü kârlılığını sağlamak bizim görevimiz. Bu toplu sözleşme anlaşması ve çevresel koşullar göz önüne alındığında, maliyet düşürme önlemlerimizi tutarlı bir şekilde genişletmeli ve hızlandırmalıyız” dedi. Deutsche Post, DHL lojistik şirketinin bir parçası. Geçtiğimiz haftalarda binlerce çalışan, uyarı grevlerine katılmış, paket ve mektup dağıtımında gecikmelere neden olmuştu.