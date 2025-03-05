Postacılara zam ve ek izin müjdesi

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Toplu sözleşme, 24 aylık bir süreyi kapsayacak ve geriye dönük olarak 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Deutsche Post İnsan Kaynakları Direktörü Thomas Ogilvie, “2023’te çok yüksek bir toplu sözleşme anlaşması yapmıştık. Şimdi, çalışanlarımızın satın alma gücünü koruyacak yeni bir zam daha gerçekleştiriyoruz” dedi. Ogilvie, görüşmelerin son derece zorlu geçtiğini belirtti. Taraflar, ocak ayı başında ilk kez bir araya geldi. Sendika, başlangıçta 12 aylık bir süre için yüzde 7 zam ve üç ek izin günü talep etmişti. Ancak Deutsche Post, bu talepleri reddetmişti.

