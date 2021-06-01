Posta güvercini molayı Türk dönercide verdi

BERLİN’de dönerci dükkânı işleten Recep Kılıç ve çalışanları, sabah saatlerinde müşterilerine servis yaparken içeriye bir güvercin girdi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Recep Kılıç, masaya konan güvercini yakaladı. Kılıç, güvercinin iki ayağında halka takılı olduğunu gördü. Kuşun bir ayağındaki halkada adres, diğerinde telefon numarası yazılı olduğunu gören Kılıç, numarayı arayarak güvercinin sahibine ulaştı. Recep Kılıç güvercinin sahibiyle yaptığı görüşmede, kuşun Hannover’den Polonya’ya posta için gönderildiği ve dönüşte dükkâna girdiğini öğrendi. Güvercinin dönüş yolunda kendi dükkânlarında mola verdiğini belirten Kılıç, şunları söyledi: ‘2 SAAT DİNLENSİN, GERİ GELİR’

“Dükkânı sabah açtığımda arkamdan içeriye girdi. Acaba yaralı mı diye baktım ama yarası yoktu. Köyde güvercin beslediğimden ayaklarına baktım ve numaraları gördüm. Hem telefon numarası hem de adres vardı. Telefon numarasını aradık, Hannover’den bir Alman ile görüştük. ‘Polonya’ya posta gönderdik’ dedi. 2021 yılındayız, hâlâ posta güvercinleri var ve bir tanesi elimizde. Görevini tamamladı, Polonya’dan dönüşte bizde mola verdi. Güvercini saldıktan sonra sahibiyle de iletişime geçeceğiz. Sahibiyle konuştuk, ‘2 saat dinlensin, biraz yedirin ve su içirin. Sonra bırakırsınız, o geri gelir’ dedi. İlk geldiğinde çok yorgundu, dükkânın içinde uçacak hali yoktu.”

Dükkânda yemek yiyen müşterilerden Orhan Daldemir ise, “Şaşırdık. Çorbamızı içiyorduk, bir baktık içeriye bir güvercin giriyor” dedi. Posta güvercini, Berlin’de dinlendikten yaklaşık 16 saat sonra yolculuğunu tamamlayarak Hannover’e geri döndü.