Portsmouth’ta Türk şehitler anıldı

KOVID-19 önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen etkinlik, Güney İngiltere Anadolu Toplum Derneği Başkanı Şahin Cebeci ve Luton Türk Kültür ve Eğitim Merkezi Başkanı Atilla Üstün’ün sivil toplum kuruluşu üyelerinin katılımıyla pazar günü saat 13.00’te Portsmouth Türk Deniz Şehitliği’nde yapıldı. İngiltere’de pandemi sürecindeki önlemler nedeniyle 6 kişinin bir araya gelmesine 29 Mart’tan itibaren izin verildi. Ekkinlik, şehitlere saygı, İstiklal marşı ve dualar ile Türk öğrencilerin okuduğu şiirler ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleşti.

ETKİNLİĞE KİMLER KATILDI?

Katılımcılar arasında Luton Türk Kültür Merkezi Başkan yardımcısı İbrahim Gündüz, Luton Ahmet Gümüşhanevi Camisi İmamı Yusuf Ay, Vaiz Hoca Ömerhan Kara, program organizasyonundan sorumlu öğretmen Pınar Işık, şehitliğin bakımdan sorumlu emektar Cumali Tut, Güney İngiltere Anadolu Toplum Derneği’nin yöneticileri ve kısıtlı sayıda vatandaş yer aldı.

‘NAZİK DİYALOGLAR İLE İLİŞKİLER DEVAM EDİYOR’

Açılış konuşmasında dernek başkanı Şahin Cebeci, öğrencilerin bu program için çok çalıştığını ifade etti. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür etti. Cebeci şunları söyledi: “İngiltere eğitim kültür derneği olarak değerli konuklarımızın destek ve katkılarıyla hazırlamış olduğumuz bu anma törenine ev sahipliği yapmaktan kıvanç duymaktayız. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklarımız biraz ev buradaki yatan şehit ecdadımızdan bahsedecek olursak 1950 yılında iki gemimiz Mir’at-ı Zafer gemisi ve Shaggy -ı Bahriye birliklerimiz iki tane Osmanlı firkateyni İngiltere deniz üstüne intikal etmiştir. Portsmouth Limanı’nda kaldığı sürede burada halkla erzak alışverişi gemiye gelip yapılmaktaydı nazik diyaloglar içerisinde ilişkiler devam etmekte olup yalnız cuma günleri ibadet için ziyaret kabul edilmemekteydi. Portsmouth’un Gasport Kasabası yani burası Türk Town olarak bilinmektedir.

22 ECDADIMIZ ŞEHİT OLDU

Maalesef o yıllarda alt yapı çalışmaları olmadığından ecdadımızın birçoğu kolera hastalığına yakalanıyor. 22 ecdadımız şehit oluyor. Yüce mevlam rahmet eylesin mekânları cennet olsun ve ruhlar şad olsun inşallah. Değerli konuklar bir bilgi daha verecek olursak Osmanlı ecdadımızın birçok tarihi eserlerini ev sahipliği yapmaktayız bilinen meşhur Şahi topları Portsmouth Ford Cumberland müzesinde bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in başlatmış olduğu şahi topların projesi Maçarlı Urban usta ve Cenevizli Donar Usta bu topların yapımında büyük başarıyla yapmışlardır. Şahi topları Ford Cumburland Müzesi’nde bulunamaktı. Ve yine bir Gasport şehrinde ünlü askeri kampının ismi HMS sultandır. Ve yine bir bilgiyi verecek olursak Portsmouth Belediyesi’nin logosu ve Portsmouth takımının logosu Ay yıldızdır. Evet değerli konuklar bugün Çanakkale ruhunu yaşayabilmek için burada toplanmaktayız. Derneğimiz olarak ecdadımızı burada yalnız bırakmayalım şehitlerimizin bekçiliğini yapmakta onur duymaktayız.”