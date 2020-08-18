Portekiz'de sıcak gece

Yarın akşamki önemli karşılaşma iki takımın dokuzuncu randevusu olacak. Bayern Münih ile Fransız ekibi Lyon şimdiye kadar sekiz kez karşı karşıya geldi. Maçlarda Bayern Münih rakibine üstünlük kurdu. Dört maçı Alman temsilcisi kazanırken, iki karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lyon ise sahadan sadece iki kez gülerek ayrıldı. Bu maçlarda Bayern Münih 11 kez rakip fileleri havalandırırken Lyon da 9 kez gol sevinci yaşadı. İki takım en son 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı finalin rövanşında karşı karşıya gelmişti. Fransa'da oynanan maçta Bayern Münih Oliç'in üç golüyle sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Bayern Münih'te maç öncesi Fransız futbolcusu Pavard'ın oynayıp oynamayacağı belli değil. Pavard'ın maç saatine kadar sakatlığı geçmezse Hansi Flick sahaya Barcelona ile oynanan karşılaşmada forma giyen ilk 11'i yine sürecek. Pavard'ın yerine Kimmisch'i orta sahadan yine defansın sağına çekecek. Onun yerine de İspanyol futbolcu Thiago'yu oynatacak. Lyon'da ise sakat ile cezalı futbolcu bulunmuyor. Fransız ekibi ideal ilk 11'i ile sahaya çıkacak. Lyon'un Manchester City ile yaptığı maçtaki ilk 11'i ile oynaması bekleniliyor.

Takımların sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'i şu isimlerden oluşacak:

LYON: Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet – Depay, Toko Ekambi

BAYERN MÜNİH: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski