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Avrupa
Ali MERCİMEK
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:21 | Son Güncelleme:

Porsche’nin vatanında şampiyon olan Türk

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Porsche’nin vatanında şampiyon olan Türk

ALMANYA otomobil yarış tarihinde ilk defa bir Türk pilot birinci gelerek kürsüye çıktı. Oschersleben pistinde gerçekleşen 2021 Almanya Porsche Carrera Cup şampiyonasının 3'üncü ayağında ünlü rakiplerini geride bırakan 23 yaşındaki Ayhancan Güven, rekor bir finişle adını tarihe yazdırdı.

Porsche 911 GT3 serili yarış otolarıyla gerçekleşen şampiyonaya Phoenix Racing timinin 53 numaralı aracıyla katılan Ayhancan Güven, antreman sıralamasında kazandığı pole pozisyon avantajını iyi kullanarak, yağmurlu havaya rağmen rakiplerine şans tanımadı.

Porsche’nin vatanında şampiyon olan Türk
Toplam 16 yarıştan oluşan 32 yıllık şampiyonanın 30 Nisan'da Belçika'da gerçekleşen ilk haftasında adından söz ettiren Ayhancan Güven, beraber yarıştığı 27 pilot arasından sıyrılmasını bildi. Aldığı puanla genel sıralamada 4'üncü sıraya yerleşen Güven, 30 Ekim'de sona edecek kupada şampiyon olmak için büyük avantaj yakalamış oldu.
Porsche’nin vatanında şampiyon olan Türk
Her haftasonu farklı ülkelerde 2 yarış yapılan şampiyonanın Almanya Oschersleben pistindeki 2'inci yarışı bugün akşama doğru (16 Mayıs, Pazar) yapılacak. 2018 ve 2019 yıllarında da Fransa Porsche Kupası'nı kazanarak adından söz ettiren Ayhancan Güven, büyük gelecek vaat ettikleri için Porsche tarafından seçilen iki genç pilottan biri olarak destek görüyor.

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