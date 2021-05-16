Porsche’nin vatanında şampiyon olan Türk

Porsche 911 GT3 serili yarış otolarıyla gerçekleşen şampiyonaya Phoenix Racing timinin 53 numaralı aracıyla katılan Ayhancan Güven, antreman sıralamasında kazandığı pole pozisyon avantajını iyi kullanarak, yağmurlu havaya rağmen rakiplerine şans tanımadı. Toplam 16 yarıştan oluşan 32 yıllık şampiyonanın 30 Nisan'da Belçika'da gerçekleşen ilk haftasında adından söz ettiren Ayhancan Güven, beraber yarıştığı 27 pilot arasından sıyrılmasını bildi. Aldığı puanla genel sıralamada 4'üncü sıraya yerleşen Güven, 30 Ekim'de sona edecek kupada şampiyon olmak için büyük avantaj yakalamış oldu. Her haftasonu farklı ülkelerde 2 yarış yapılan şampiyonanın Almanya Oschersleben pistindeki 2'inci yarışı bugün akşama doğru (16 Mayıs, Pazar) yapılacak. 2018 ve 2019 yıllarında da Fransa Porsche Kupası'nı kazanarak adından söz ettiren Ayhancan Güven, büyük gelecek vaat ettikleri için Porsche tarafından seçilen iki genç pilottan biri olarak destek görüyor.