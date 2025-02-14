Porsche’de kriz büyüyor

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ULUSLARARASI alanda tanınan Alman otomobil devi Porsche, yaşadığı finansal kriz nedeniyle tasarruf önlemlerini artırıyor. Şirket, maliyetleri düşürmek amacıyla Stuttgart bölgesindeki iki fabrikasında 1900 kişiyi işten çıkaracak. İşten çıkarmaların Porsche’nin merkez fabrikası Stuttgart-Zuffenhausen ve Weissach’taki tesislerinde olacağı belirtildi. Şirket, işten çıkarmaların sosyal açıdan kabul edilebilir şartlarda gerçekleştirileceğini duyurdu. Porsche AG çalışanları için 2030 yılına kadar iş güvencesi sağlandı. Bu tarihe kadar işten çıkarmalar yalnızca gönüllülük esasına dayanacak ve zorunlu işten çıkarmalar yapılmayacak. Ancak, sözleşmeli çalışanlar için durum farklı. 2024 yılından bu yana üretim departmanındaki sözleşmeli çalışanların sözleşmeleri yenilenmiyor.

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Porsche ve Volkswagen Grup CEO’su Oliver Blume

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Porsche, bu ayın başında Finans Direktörü Lutz Meschke ve Satış Direktörü Detlev von Platen’in görevden alınacağını açıklamıştı. İki yöneticinin görevden alınma nedeni resmi olarak açıklanmadı, ancak Meschke ile Porsche ve Volkswagen Grup CEO’su Oliver Blume arasındaki ilişkinin gergin olduğu sektör içinde biliniyordu. Ayrıca, Porsche’nin hisse senetleri son dönemde önemli ölçüde değer kaybetti ve şirket, Çin pazarında zayıf performansla mücadele ediyor.

YÜZDE 80 ELEKTRİKLİ HEDEFİ

Porsche’den birkaç gün önce yapılan açıklamada, önceki hedeflerden vazgeçilerek içten yanmalı motorlara daha fazla yatırım yapılacağı duyuruldu. Şirket, 2024 yılında içten yanmalı motorlu ve plug-in hibrit araçların geliştirilmesi için 800 milyon Euro’ya kadar ek maliyetle karşı karşıya kalacağını belirtti. Daha önce sektörün en iddialı elektrikli otomobil stratejilerinden birini benimseyen Porsche, 2030 yılına kadar üretilen spor ve SUV modellerinin yüzde 80’inden fazlasının tamamen elektrikli olmasını hedeflemişti.