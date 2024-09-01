Popüler bir kavram olarak ‘popülizm’ nedir?

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DISBURG’ta Enternasyonal Zentrum (IZ) salonunda düzenlenen toplantıda, Fikir Atölyesi Başkanı Orhan Göktan, toplumsal aydınlanma gelişme çerçevesinde düzenledikleri çeşitli etkinliklere dikkati çekerek Fikir Atölyesi Derneği’ni tanıtan kısa bir sunum yaptı. Etkinliğin sunumunu yapan yönetim kurulu üyesi Mehmet Tanlı da FES (Friedrich Ebert Vakfı) ile yaptıkları çalışmaları kısaca anlattı. Ardından Max Planck Enstitüsü doktora öğrencisi ve Köln Üniversitesi öğretim görevlisi Ebru Ece Özbey, “Popülizm kavramını duyunca aklınıza ilk gelen nedir?” sorusuyla başladığı konferansında popülizmin tarihini örneklerle anlattı. Katılımcıların ilgiyle dinlediği ve sorularla interaktif olarak ilerleyen konferansta Özbey, popülizmi siyasi figürlerle ve farklı ülkelerdeki tezahürleriyle anlattı.

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Elif Dartan (FES), Fikir Atölyesinden Mehmet Tanlı ve Orhan Göktan, Ebru Ece Özbey (soldan sağa)

TRUMP VE WILDER ÖRNEĞİ

Konferans, popülizmin, herkesin üzerinde uzlaştığı bir tanımı olup olmadığıyla ilgili gelen sorular ve tartışmalarla, alışılmış bir konferansın ötesinde dinamik bir sunuma dönüştü. Her siyasi akımın/ideolojinin kendi popülizmini beraberinde getirdiğini ifade eden Özbey, popülizmin, kökeninin 19. yüzyıl sonlarına dayandığını ve 1950’li yılların ortalarından itibaren de yükselişe geçtiğini grafiklerle anlattı. Günümüzde Trump, Chavez, Wilders gibi siyasetçilerle en popüler dönemlerini yaşayan popülizmin, popülerlikle karıştırılmaması gerektiğinin de altını çizen Özbey, popülizm kavramının komplike bir kavram olarak hiçbir zaman saf bir şekilde ortaya çıkmadığını, siyasi arz ve talepe göre şekillendiğini ifade etti.









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POPÜLİZMLE MÜCADELE

Popülizmin, ekonomik sıkıntılar, sosyo-kültürel faktörler, siyaset kurumunun güvenilmezliği, çarpık siyasi sistem, nostaljik özlem, güncel siyasi atmosfer gibi etkenlerle ortaya çıktığını ve bir ana ideolojiye eklemlendiğini ifade eden Özbey, bunun demokrasi için tehdit oluşturabileceğine de dikkati çekti. Popülizmin güncel duruma uygun, basit çözümler ve kutuplaştırma, krizleri besleyen söylemler, sosyal medyayı stratejik kullanma, anti demokratik uygulamalar, sansür gibi yöntemlerle ilerlediğini ifade eden Özbey, popülizmle mücadelede mevcut durumun analizinin önemine dikkati çekti. Popülizmin tehlikelerine de işaret eden Özbey, doğrudan popülizmi hedef almak yerine, bağlı olduğu siyasi yapı/ideoloji ile ilgili çözümleme yapılmasının da önemli olduğunu söyledi.

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