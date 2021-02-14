Polonyalılar Sivasspor'un görünmezlik taktiğini uyguladı
Karlı havada oynanan Slask Wroclaw-Wisla Krakow maçında konuk ekibin beyaz forma giymesi, karşılaşmayı izleyen seyircileri zorladı.
Geçtiğimiz günlerde karlı havada oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında Yiğidolar'ın beyaz forma giymesi, tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve 'Sivasspor'un görünmezlik taktiği' şeklinde espriler yapılmıştı.
Beyaz forma skandalının bir benzeri önceki akşam Polonya'da yaşandı.WISLA KRAKOWLU FUTBOLCULAR GÖRÜLEMEDİ
Polonya Ekstraklasa'da oynanan Slask Wroclaw - Wisla Krakow maçında konuk ekibin forma tercihi, Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasını akıllara getirdi.
Bu ilginç görüntü sosyal medyada gündem olurken, mücadele ise 1-1 sona erdi.
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